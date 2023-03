Sophie di Wessex, chi è la duchessa di Edimburgo: l'esperta pacificatrice

Sophie di Wessex: chi è la duchessa di Edimburgo

Sophie di Wessex, la moglie del principe inglese Edoardo, diventato da poco duca di Edimburgo, è una delle figure femminili della Royal Family più amata dai sudditi e dal pubblico di appassionati delle vicende dei Windsor. "L'arma segreta" della famiglia reale, la "nuora preferita" della regina Elisabetta II e una "esperta pacificatrice" in grado di appianare le tensioni interne a “The Firm”, “La Ditta” (com’è soprannominata la famiglia reale britannica): sono solo alcune delle immagini e delle descrizioni spesso associate a Sophie di Wessex, neo duchessa di Edimburgo, apprezzata anche per la sua eleganza e sobrietà. Sophie di Wessex, le origini, l’incontro con Edoardo Oggi la conosciamo perlopiù come Sophie di Wessex. In realtà la duchessa di Edimburgo si chiama Sophie Helen Rhys-Jones ed è nata a Oxford il 20 gennaio 1965. Sophie proviene da una famiglia della classe media. Sua madre era una segretaria e suo padre faceva il direttore delle vendite per un'azienda di pneumatici. Inizialmente Sophie ha mosso i primi passi lavorativi, con successo, nel campo delle pubbliche relazioni. Prima ha lavorato per Capital Radio, sempre nello stesso settore, e poi ha lanciato la sua agenzia di pr, RJH Public Relations, che ha gestito per alcuni anni...