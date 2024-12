Oggi è il solstizio d'inverno: tradizioni e misteri sul giorno più corto dell’anno

Roma, 21 dicembre 2024 – Nel 2024 il solstizio d’inverno cade sabato 21 dicembre. In Italia l’ora esatta è fissata per le 10.19. Tra miti antichi e pratiche sostenibili, questo giorno – il più corto dell’anno, con la durata minima delle ore di luce – ricorda che ogni fine porta con sé un nuovo inizio. Non a caso, fin dall’antichità, il solstizio invernale ha rappresentato un momento simbolico per molte culture, segnando l’uscita dal buio e la rinascita della luce.

Civiltà antiche

In Egitto, durante questo passaggio astronomico, il dio Horus veniva onorato come simbolo della luce che trionfa sulle tenebre. Nell’America centrale, gli Inca veneravano il dio del Sole Inti, mentre gli Aztechi celebravano Huitzilopochtli e Bacab. Nelle culture germaniche venivano osservati i culti di divinità come Odino e suo figlio Frey, avuto da Freya. Per i Celti e le popolazioni nordiche l’attuale solstizio invernale coincideva con la festa di Yule, durante la quale si accendevano fuochi e si banchettava sotto un pino.

Impero romano

Nei giorni intorno al solstizio d’inverno, gli antichi Romani celebravano i Saturnali, in onore di Saturno, dio dell’agricoltura. Durante questi festeggiamenti, che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre, era comune scambiarsi piccoli doni come candele di cera, dadi, libri o monete. Tuttavia, i Saturnali prevedevano anche rituali più trasgressivi: vi era una temporanea inversione di ruoli tra schiavi e padroni, a simboleggiare uno stato primordiale di uguaglianza. Si svolgevano banchetti, giochi d’azzardo e feste sfrenate.

Inghilterra

Due luoghi dove tuttora il solstizio d’inverno è celebrato con un riferimento agli antichi riti sono in Inghilterra. Nella contea di Wiltshire, Stonehenge è il celebre sito preistorico che ogni anno attira migliaia di persone desiderose di vivere un'esperienza unica. Alcuni studi suggeriscono che il complesso di pietre fosse stato progettato dai druidi, sacerdoti celtici che avrebbero disposto i megaliti in modo da offrire una visione spettacolare del tramonto del sole. A Brighton, nell’East Sussex, si tiene il festival il Burning the clocks, in cui le persone sfilano in costume per le strade della cittadina, trasportando lanterne di carta.

Irlanda

Nel cuore della contea di Meath, in Irlanda, la tomba a corridoio di Newgrange è uno dei più straordinari siti archeologici d'Europa. Costruita 500 anni prima delle piramidi di Giza e 1.000 anni prima di Stonehenge, rappresenta un'impronta antica nel paesaggio europeo. Ogni anno, durante il solstizio d'inverno, un fenomeno straordinario si verifica all'alba: la luce del sole penetra nel corridoio lungo 19 metri, illuminandolo e proseguendo fino a raggiungere la camera sepolcrale, inondandola di luce. Qui, alcuni visitatori – vincitori di un’apposita lotteria indetta per aggiudicarsi il posto in questo sito – si riuniscono nella notte, aspettando con emozione il magico momento dell’alba.