Harry e Meghan, il nuovo sito li fa finire nella bufera

Harry e Meghan fanno di nuovo discutere. Questa volta sotto i riflettori è finito il nuovo sito internet che la coppia ha deciso di realizzare per promuovere la propria attività. Di quale attività si tratta? Il ruolo delle due "pecore nere" della Royal Family britannica è sempre stato poco chiaro e ora il sito internet dovrebbe servire proprio a spiegarlo e promuoverlo nel modo migliore e più vicino al pubblico.

"L’Ufficio del principe Harry e di Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, sta progettando il futuro attraverso attività di business e di filantropia" scrivono gli stessi Harry e Meghan. Quindi ci sono dei progetti in vista, delle attività e delle nuove idee.

Ma perché questo sito sta facendo discutere? Anzitutto per il dominio: Sussex.com. E' proprio sul nome che si è già scatenata una ridda di voci e di polemiche. Già, perché secondo i media britannici l'utilizzo di "Sussex" da parte di Harry e Meghan non sarebbe in linea con il volere della Casa Reale.

Che per ora non avrebbe esternato alcuna reazione, ma sembra che Re Carlo III non abbia vissuto nel migliore dei modi l'idea di realizzare questo sito da parte di figlio e nuora, anche perché non era stata concordata con nessun esponente della Royal Family. "E' il nostro nome, possiamo fare ciò che vogliamo" avrebbero invece spiegato proprio Harry e Meghan.