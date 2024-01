Sharon Stone in lacrime: per il crac SVB ho perso la metà dei miei soldi

Roma, 19 marzo 2023 - Sharon Stone in lacrime (anche) per il crac della Silicon Valley Bank. "Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui". Così la star do Hollywood ha confessato, nel corso di un evento benefico a Beverly Hills, di essere tra le vittime di SVB. Proprio mentre le autorità americane si avviano a uno spezzatino della banca, dopo non essere riuscite a trovare un acquirente adatto. Pur non essendo entrata nei dettagli della vicenda - si legge sull’Hollywood Reporter, la star ha fatto capire di aver subito ingenti perdite proprio a causa del crollo dei listini dovuto alla crisi dell’istituto californiano, ma nonostante ciò ha chiesto, in lacrime, alla platea di donare per la ricerca oncologica. "E in questo momento è anche coraggio - ha detto -, perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo".

Il tumore e la morte del fratello

Sharon Stone, che ha ricevuto un "premio per il coraggio", nel corso della serata An Unforgettable Evening, ha ricordato di aver subito l’asportazione di due tumori benigni al seno nel 2001 e ha invitato tutti a sottoporsi a controlli regolari. Proprio i controlli di routine le hanno consentito di scoprire nel novembre scorso un altro tumore benigno, questa volta all’utero.

La star nel suo intervento ha ricordato anche la morte del fratello Patrick, stroncato a febbraio a 57 anni da una malattia cardiaca. L'anno scorso un'altra tragedia indicibile nella famiglia: era morto infatti River, il figlioletto di Patrick, di appena 11 mesi.

"Per Basic instinct ho perso mio figlio"

Sharon Stone ha svelato di recente una conseguenza drammatica che ebbe nella sua vita che il ruolo che l'ha consacrata in Basic Instint. Le fece perdere la custodia del figlio nel 2004. L’ormai famosissima sequenza del film 1992 in cui l’attrice accavalla le gambe ha distorto la percezione di lei, ha spiegato la Stone in un podcast ricordando che il giudice chiese al figlio che allora aveva 4 anni: "Lo sai che tua madre fa film erotici?". Da allora il sex symbol di Hollywood decise di evitare ruoli simili. La Stone e l’allora marito Ron Bronstein avevano adottato il loro figlio, Roan, nel 2000. Ma quando la coppia divorziò nel 2004, il giudice assegnò la custodia a Bronstein.