"Shakespeare a Broadway: Denzel Washington e Jake Gyllenhaal protagonisti di Otello diretto da Kenny Leon"

Due divi hollywoodiani a teatro con Shakespeare. Denzel Washington e Jake Gyllenhaal approdano assieme su un palcoscenico di Broadway protagonisti di Otello (con Washington protagonista e Gyllenhaal-Iago). È dal 1982 che la pièce manca da Broadway. La nuova produzione, che andrà in scena nella primavera del 2025, sarà diretta da Kenny Leon, vincitore di un Tony, gli Oscar del teatro, per la regia di A Raisin in the Sun (2014), con protagonista ancora una volta Denzel. Il quale nel 2021 fu anche la star di Macbeth (The Tragedy of Macbeth), film del 2021 scritto e diretto da Joel Coen.