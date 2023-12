Sex and the city, in arrivo il reality show

Siete pronti a un nuovo ‘Sex and the city’? Non strabuzzate gli occhi, per fortuna non è in arrivo nessun reboot della serie cult, tornata da poco con il sequel, “And just like that”. In questo caso, stiamo parlando in una vera e propria frontiera inedita per la serie tv. L’autrice del romanzo dal quale è stato tratto il telefilm, Candace Bushnell, sta sviluppando un programma su una nuova serie di incontri di mezza età intitolata ‘Is There Still Sex in the City?’ Un vero reality show confermato proprio dalla stessa Bushnell che ha svelato la sua collaborazione con la leggende nella produzione di reality TV, Bunim Murray, in un post su Instagram pochi giorni fa, con scritto: “Sono così entusiasta di lavorare a uno spettacolo di appuntamenti per tutti noi sopra i 50 anni con @bunimmurray. Rimanete sintonizzati…" Al centro della serie reality ci saranno "quattro favolose amiche sulla cinquantina" che sono alla ricerca di un nuovo inizio amoroso e sentimentale mentre si lasciano alle spalle le loro frenetiche vite di città per un'utopia di appuntamenti. Queste le prime indiscrezioni in merito alla nuova declinazione della serie cult. Le amiche vivranno insieme e sperimenteranno l'incontro con uomini della loro età, uomini ricchi e appuntamenti "fantastici”, si legge dalle premesse. Anche se, come ben sappiamo avendo visto tutta la serie originale, spesso il rischio di qualche intoppo non è così lontano… Sempre Candace Bushnell ha risposto ad una serie di domande sul nuovo progetto e ha dichiarato che le donne sulla cinquantina e oltre sono il nuovo gruppo demografico degli appuntamenti più in voga. “Dovrei saperlo, io stessa sono una di loro”. Ha raccontato che anche lei, nel corso dei decenni, ha frequentato uomini di tutte le età e proprio per questo si sente così entusiasta nel lavorare a uno show che possa combinare la sua passione per le relazioni con la possibilità di aiutare le donne, come lei, a superare un cambiamento sentimentale di coppia. La collaborazione professionale con Bunim Murray, del resto, è sinonimo e garanzia di successo. Nella sua carriera ha già vinto 85 Emmy Awards per serie tra cui The Challenge di MTV, The Simple Life, The Real World, The Family Stallone e Keeping Up with the Kardashians. E ha ribadito di considerare il marchio di Candace cresciuto insieme al suo pubblico e che proprio la sua esperienza nel mondo degli appuntamenti sia un incredibile punto di ingresso per un esperimento di incontri decisamente coinvolgente. Non c’è ancora un periodo ufficiale legato alle riprese e alla messa in onda della versione reality di “Sex and the city”. La speranza, per i fan, è che possa essere trasmessa entro la fine del 2024 visto la lunga attesa che aspetta coloro che sono impazienti di potersi gustare la terza stagione di “And just like that”. Carrie, Miranda e Charlotte non torneranno sul piccolo schermo prima del 2025, complice anche lo stop delle riprese e dei lavori per lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. Questa versione reality della serie originale potrà addolcire la lunga pausa prima di seguire le avventure con protagonista assoluta Sarah Jessica Parker?