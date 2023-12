Disney+ nel 2024 serie tv tra novità e ritorni attesi

Quali sono le novità in arrivo nel 2024 su Disney+? Proviamo a fare chiarezza, elencandovi alcune delle serie annunciate per il nuovo anno sulla piattaforma streaming. Sono solo alcuni titoli, altri verranno svelati nel corso dei prossimi mesi ma così potrete avere un’idea del possibile menù delle vostre serate plaid/divano. Partiamo da Cristóbal Balenciaga che inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier spagnoli, vestendo l’élite e l’aristocrazia. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Ma arrendersi non è nei piani... #ffff00;">Shogun, invece, è in arrivo il 27 febbraio. Come riportato dalla trama ufficiale, la serie + basata sul romanzo di James Clavell e ambientata in Giappone nell'anno 1600. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Intanto una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori. John Blackthorne arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare del tutto le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, preti gesuiti e mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inevitabilmente legati alla loro interprete, Toda Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Ancora non c’è una data per Feud: Capote Vs. The Swans è basato sul bestseller “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” di Laurence Leamer. Al centro della storia Truman Capote, circondato da un gruppo di donne tra le più elitarie della società che lui soprannominava "i cigni". Incantato e affascinato da queste nobildonne, iniziò un rapporto profondo di amicizia per poi tradirle scrivendo una romanzatura poco velata delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Quando un estratto del libro, Answered Prayers, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni che lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso. Tra gli interpreti Naomi Watts, Tom Hollander, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, Treat Williams, Joe Mantello e Russell Tovey. Shardlake è una serie ricca di mistero, suspense e inganni. Un dramma in quattro parti, tratto dal primo romanzo della serie di Sansom che racconta un’inquietante avventura con delitto, ambientata nell’Inghilterra del XVI secolo durante la dissoluzione dei monasteri. Dolce nero, invece, è un family drama con sfumature di giallo che percorre decenni. Alla fine degli anni Sessanta, una sposa in fuga di nome Covey sparisce in mare vicino alla costa della Giamaica. Si teme che sia annegata o che sia in fuga per l’omicidio del marito. Nella California di oggi, una vedova di nome Eleanor Bennett perde la sua battaglia contro il cancro, lasciando ai suoi due figli, Byron e Benny, una chiavetta che contiene storie mai raccontate del suo viaggio dai Caraibi all’America. Non mancheranno 20 nuovi episodi di Futurama, la serie animata cult giunta alla 12esima stagione, la terza attesissima parte di The Bear e il ritorno inedito di Doctor Who. Poteva essere assente la Lucasfilm? Ecco Star Wars: The Acolyte, nuova serie mistery thriller ambientata in una galassia di segreti e di nuove forze del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica e Star Wars: Skeleton Crew con protagonisti quattro ragazzi che si perdono nell’immensità della galassia cercando di ritrovare la strada di casa. Spazio anche per i reality show con il debutto di Vanderpump Villa. Il programma segue il personale scelto personalmente da Lisa Vanderpump nella sua lussuosa villa francese mentre vive e lavora insieme per gestire ogni desiderio stravagante dei suoi ospiti.