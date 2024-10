Set di asciugamani, come arredare il bagno con stile

Gli asciugamani del bagno sono spesso, a torto, un elemento sottovalutato, ritenuto solo funzionale. In realtà, con qualche accorgimento azzeccato, possono diventare una parte fondamentale dell’arredamento di questo ambiente domestico che, oltre a dover essere igienizzato quotidianamente, anche più volte al giorno, merita cura e attenzione pure sul piano estetico.

Dove sistemare gli asciugamani

La soluzione più tradizionale è l'acquisto di un porta asciugamani. Per i bagni piccoli è ideale un modello da parete che possa essere montato accanto al mobile del lavandino o sotto il piano di lavoro, in bella vista su ripiani aperti o chiusi in cassetti spaziosi. In alternativa, è comunque funzionale la versione da terra, disponibile, come il precedente, in vari materiali. Molto popolare e tipica dello stile urban chic è la scala, un elemento versatile che può essere utilizzato in bagni boho o etnici. Questo complemento d’arredo può ospitare asciugamani di lusso e, se è provvisto di ripiani, può fungere anche da espositore per oggetti decorativi o piante, aggiungendo un tocco di stile.

Il metodo di Marie Kondo

Come accennato, anche pensili e scaffali aperti offrono un modo pratico per tenere in ordine gli asciugamani e averli a portata di mano. È però importante mantenerli piegati in modo impeccabile e in set coordinati per evitare il disordine, contribuendo così a un look armonioso. Negli ambienti spaziosi, arrotolare gli asciugamani come si presentano nelle spa e alle terme e riporli in cesti è una scelta elegante. Si può seguire il metodo di Marie Kondo: si stende l'asciugamano su una superficie ampia, lo si piega a metà nel senso della larghezza e poi lo si arrotola su se stesso fino a ottenere una sorta di cilindro compatto. I contenitori grandi possono essere sistemati a terra, mentre quelli più piccoli sono perfetti per mensole o ripiani.

Dentro a mobili e armadi

Dentro gli armadi e i mobili gli asciugamani potrebbero essere messi in ordine e suddivisi in base alla dimensione: così un ripiano potrebbe essere dedicato ai maxi teli da doccia, uno agli asciugamani da viso, di grandezza media, e uno a quelli piccoli da bidet. Inoltre, si possono riporre anche in base al colore e alla fantasia per creare un’armonia visiva, rendendo lo spazio non solo ordinato, ma anche esteticamente piacevole. Per i teli da doccia, converrebbe piegarli portando i due lati corti al centro e poi arrotolandoli. L’accappatoio andrebbe piegato come una camicia, facendo attenzione a mantenere il cappuccio in alto per creare una leggera bombatura. Il tutto, poi, va chiuso con la cintura, legandola in un nodo o un fiocco per un tocco finale.

Mantenere gli asciugamani morbidi e profumati

Per evitare che gli asciugamani assumano un fastidioso odore di chiuso, ci sono due regole da seguire. Innanzitutto, bisogna utilizzare sempre l’ammorbidente durante il lavaggio. In secondo luogo, si potrebbero inserire nei cassetti o nell'armadio dei sacchetti profuma biancheria. Si possono scegliere fragranze rilassanti come lavanda, talco, eucalipto o muschio bianco in modo da trasformare il bagno in un vero e proprio angolo di spa.

Altre sistemazioni alternative

Nei bagni di dimensioni ridotte, utilizzare mensole può aiutare a ottimizzare lo spazio. Posizionarle sopra il WC o la porta è una soluzione intelligente, ma è fondamentale fare attenzione ai tubi dell’acqua durante l’installazione. Un’altra valida alternativa per riporre gli asciugamani in ordine in bagno senza occupare troppo spazio è appenderli su appositi ganci, posizionati dietro la porta o accanto alla doccia, e facilmente spostabili all’occorrenza. Scegliere gli elementi di supporto in base allo stile del bagno – da quelli minimalisti in acciaio a modelli in legno per un look più rustico – contribuisce ad aggiungere carattere all’ambiente.