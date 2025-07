L’età dell’oro. La rivoluzione gentile di nonna Licia

A oltre novant’anni, fieramente esibiti, Licia Fertz ha abbracciato alla grande l’universo digitale, rendendolo un luogo più umano. Animo gentile e determinazione rara, l’influencer, opinionista e modella ha fatto dell’esperienza una forza, del corpo una bandiera e del dolcissimo sorriso un ponte tra generazioni. Il suo account Instagram ’Buongiorno nonna’ – attivo dal 2018 e gestito insieme all’inseparabile nipote Emanuele – conta attualmente più di 330mila follower, avidi della quotidianità di questa donna straordinaria. Una quotidianità colma di ironia, tenerezza e semplicità.

Giovani e meno giovani le scrivono, a caccia di consigli. "Mi confidano le loro pene d’amore, i problemi di salute, le difficoltà nell’educazione dei figli e nella gestione spicciola del ménage familiare. Faccio del mio meglio e quando non mi sento in grado di dare risposte, li invito a rivolgersi a uno psicologo", racconta.

In un’epoca in cui l’età è considerata troppo spesso uno stigma, l’influencer – istriana d’origine, viterbese di adozione, 95 primavere lo scorso febbraio – dimostra che non è mai troppo tardi per reinventarsi, aprirsi agli altri e optare per una vita piena.

I post di ’Buongiorno nonna’ parlano di memoria, amore, moda, ma soprattutto di libertà. La libertà di essere se stessi, a qualunque età, con qualunque corpo, con qualsiasi storia. Licia è una femminista senza slogan urlati, un’attivista scevra da rigide militanze. La sua sola presenza è un atto politico. A dispetto della corsa all’iper efficientismo e alle mega performance da cui siamo circondati, l’influencer celebra con grazia radicale in ogni intervento, la lentezza, la possibilità di sbagliare, di sorridere, di cominciare daccapo. Esortando parallelamente la sua ’famiglia’ in Rete a reagire alle difficoltà della vita e a mantenere lo sguardo attento al prossimo, sfidando quell’invisibilità a cui spesso vengono relegate le persone anziane, in particolare se donne. "Ho attraversato gli orrori della guerra, perso la mia unica figlia e mio marito, che adoravo, ma non mi sono mai pianta addosso. È questo che provo a trasmettere a chiunque mi racconti la sua storia. Sono stata un’infermiera. Penso non ci sia niente di più bello che aiutare gli altri".

Licia, che ha posato con piglio da modella per alcune riviste, diffonde valori precisi anche sul concetto di fascino. "Trovo sbagliato volersi omologare, imitando modelli di bellezza irraggiungibili e precostituiti. Bisogna volersi bene e accettarsi per ciò che si è. Un chilo in più o in meno non significa niente. Sono ancora troppi quelli che mi confessano le proprie insicurezze per l’aspetto fisico. Una signora sulla sessantina tempo fa mi scrisse perché si vergognava di indossare il costume da bagno. Sa cosa feci? Postai le mie foto in due pezzi e lei trovò il coraggio di andare in spiaggia". Agli attacchi dei leoni da tastiera risponde con il confronto. "Sono stata criticata per aver mostrato il mio corpo non più giovane. Ho contattato queste persone, spiegando loro le mie ragioni e invitandoli a riflettere sul principio che ciascuno deve essere libero di fare quello che si sente, a patto ovviamente di non danneggiare gli altri".

Il grande successo di nonna Licia è la testimonianza luminosa di un cambio di paradigma, in cui lo scorrere del tempo non rappresenta la fine, ma una possibilità. Di amare, raccontare, cambiare e, in definitiva, di includere. "L’esigenza attualmente più urgente? Tornare a credere nell’amicizia, nei rapporti umani, quelli veri, comprendere che dopo ogni ferita si può andare avanti cercando sempre soluzioni nuove".

E sulla ricetta per un’unione felice l’eterna ragazza – che risplende, lontana anni luce dalla filosofia del ’tanto ormai...’ – non ha dubbi: "Buon senso e buon sesso". A qualunque età.