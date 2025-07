Il mestiere di padre

Il cinema è la sua passione più grande, ma fare il papà è il mestiere più difficile, forse il più bello. Ne è convinto Pierpaolo Spollon, che negli anni è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto veleggiando verso più di un lido. Le serie lo intrigano parecchio – tutto comincia nel 2009 con la mini-serie Nel nome del male, diretta dal regista Alex Infascelli; poi sono arrivate le serie Blanca e Doc (di quest’ultima è in programma a breve la terza stagione), che gli hanno regalato grande popolarità –, ma anche i film non gli dispiacciono. Soprattutto Come fratelli: "È il più bello cui abbia mai partecipato – dice celando non poca soddisfazione -; ne vorrei rifare tanti così. Il film, attualmente al cinema, parla di due padri rimasti improvvisamente vedovi e che decidono di allearsi e aiutarsi a vicenda per crescere i loro figli". E Spollon pensa anche ai suoi due figli, cui si dedica molto, soprattutto ora che è in vacanza.

Spollon, perché ’Come fratelli’ le è piaciuto così tanto?

"Lo apprezzo perché è un film molto particolare. Lo definirei un anello di congiunzione tra il cinema pop e quello d’autore. Ma mi piace in particolar modo perché offre una visione molto moderna della famiglia. Che può essere composta anche da due padri. Non esistono schemi prestabiliti: io, per esempio, sono cresciuto in una famiglia in cui i rapporti di sangue contavano fino a un certo punto. Una zia cui sono legatissimo è in realtà un’amica carissima di mia madre".

Lavorare a questo film da padre, quale lei è, le ha facilitato il lavoro?

"Direi di sì e anche per questo ho amato molto il mio ruolo, collaborando pure alla stesura della sceneggiatura. Ma non sono stato il solo: tanti padri che hanno visto il film mi hanno ringraziato, perché si sono sentiti in qualche modo rappresentati. Ne conosco tanti che crescono i loro figli da soli, è una realtà di cui si parla poco e di cui dobbiamo tener conto".

E lei è un buon padre?

"Questo non lo so. Ma vorrei che i miei figli imparassero soprattutto ad attraversare la sofferenza e il dolore. È molto importante. La genitorialità maschile è un tema che mi sta molto a cuore e vorrei fosse l’argomento di un mio prossimo spettacolo che mi piacerebbe intitolare Dilf".

Dilf: ovvero?

"(Ride). È l’equivalente maschile di milf".

Cinema e famiglia a parte, c’è altro al centro della sua vita?

"Sì. Sono un tipo molto riflessivo e mi piace esplorare il mondo delle emozioni. L’ho fatto soprattutto in Fatti vedere (regia di Tiziano Russo), una commedia romantica che parla anche di salute mentale. In generale è un argomento che mi appassiona, a maggior ragione ora che siamo immersi nei social, perché tendiamo a vivere una doppia vita che in qualche modo ci disunisce".

Qual è l’emozione più forte che ha vissuto finora?

"Il senso di colpa, che è nato il giorno in cui ho rubato una macchinina all’asilo. Da allora la porto sempre con me insieme a quell’emozione, che mi divora letteralmente".

Cosa sogna per il futuro?

"Vorrei diventare un regista. Mi piace molto Jacques Audiar e Tutti i battiti del mio cuore è il mio preferito. Forse mi ispira per via del senso di colpa che prova il protagonista".

E il suo cuore per cosa batte?

"Sto bene quando sono in mezzo alle persone. Mi piace condividere delle storie, parlarne tanto".

Durante la pandemia e il lockdown il suo cuore si è fermato?

"In realtà no. Ero appena diventato padre, avevo tutto ciò che si può desiderare".

Torniamo al cinema: chi è il suo attore preferito?

"Sono molto legato a Dario Aita, che è anche il mio ex coinquilino. Un fratello, per me. Abbiamo lavorato insieme a due serie e ora lui sta avendo un grande successo. Sono felicissimo per lui".

Lavorerete insieme in futuro?

"Probabilmente sì, perché condividiamo molte cose. Direi che abbiamo la stessa poetica. Quando vivevamo insieme guardavamo Kusturica, ci piacciono molto le storie veraci. E amiamo un libro dal quale, forse, potremmo rispolverare una storia".

Titolo?

"(Ride): È un segreto".

Chi è Pierpaolo Spollon?

"Devo ancora capirlo. Ed è un bel rompicapo".