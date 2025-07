Milano Unica 41. L’alta gamma guarda al futuro

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la 41ª edizione di Milano Unica, il salone di riferimento per i tessuti e gli accessori d’alta gamma, che dall’8 al 10 luglio ha animato gli spazi di Fiera Milano Rho. Un’edizione importante non solo per i numeri – in crescita sia sul fronte degli espositori che su quello della partecipazione internazionale – ma anche per il segnale di fiducia che ha lanciato in un contesto globale ancora segnato da incertezze economiche e tensioni geopolitiche.

Presentate le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027, con un focus, come da tradizione, su eccellenza manifatturiera, innovazione sostenibile e ricerca estetica. A testimoniare il prestigio della manifestazione, le 735 adesioni totali, di cui 584 espositori distribuiti nei saloni di Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, in crescita del +2,6% rispetto all’edizione estiva del 2024. Confermata la forte presenza italiana (459 espositori), ma a sorprendere è stato il boom di aziende europee, aumentate dell’8,7%, che hanno scelto Milano come piattaforma privilegiata per il dialogo con i buyer globali.

E la risposta internazionale non si è fatta attendere: la partecipazione estera ha rappresentato il 45% del totale, con un incremento del 10% rispetto all’edizione di luglio 2024. In crescita quasi tutti i principali mercati di sbocco del Made in Italy: Paesi Bassi (+46%), Germania (+33%), Regno Unito (+23%), Stati Uniti (+16%), Francia (+14%) e Giappone (+9,5%). In calo, invece, Cina (-3,5%) e Corea del Sud (-14%). Numeri che fotografano un panorama in trasformazione, dove emergono nuove dinamiche di mercato e nuove priorità nelle strategie di approvvigionamento e distribuzione.

Nonostante il contesto macroeconomico incerto, i segnali raccolti nei padiglioni suggeriscono una lenta ma costante ripresa. A fare da contraltare al clima positivo della fiera, i dati diffusi dall’Ufficio Studi Economici e Statistici di Confindustria Moda fotografano un comparto tessile ancora in fase di assestamento. Dopo un 2024 complesso – con un calo dell’8,8% nel fatturato e del 10,7% nelle esportazioni – il primo trimestre del 2025 mostra un andamento a luci e ombre: in flessione la produzione di tessuti ortogonali (-6,9%), in crescita quella dei tessuti a maglia (+11%). Le esportazioni sono scese del 2,3%, ma con differenze significative tra le varie categorie: calano lana (-5,3%) e maglia (-4,1%), mentre crescono cotone, lino e seta.

Anche la geografia delle esportazioni cambia: giù l’Unione Europea (-5%), mentre le vendite extra-UE sono in lieve rialzo (+0,1%), spinte da mercati solidi come gli USA (+18,4%) e penalizzate invece dalla flessione cinese (-16,5%). Le importazioni, invece, hanno segnato una crescita a doppia cifra nei primi tre mesi dell’anno, guidate dalla Cina (+40%).

A Milano Unica si è respirata però un’aria diversa: quella di chi, pur consapevole delle difficoltà, sceglie di investire, innovare, confrontarsi. "La scelta di molte aziende europee di esordire proprio a Milano – ha ricordato il presidente Simone Canclini – è un riconoscimento importante del ruolo del salone come catalizzatore di relazioni internazionali e acceleratore di nuove opportunità".

Tra filati pregiati, texture tecniche e suggestioni green, la 41ª edizione ha tracciato le coordinate per un futuro che chiede coerenza, qualità e visione. E se il settore tessile italiano non è ancora “fuori dal tunnel”, come ricordano i dati, a Milano si è intravista – tra uno jacquard futuristico e un velluto sostenibile – una prima, concreta luce.