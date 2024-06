La Rai “parcheggia” Serena Bortone: ‘Chesarà...’ cancellato dai palinsesti

Manca un mese alla presentazione dei palinsesti Rai - l'evento si svolgerà il 19 luglio a Napoli -, ma già si cominciano a delineare le prime strategie. Con una risposta all'interrogativo principale delle ultime settimane: 'Chesarà...' di Serena Bortone è confermato per la prossima stagione televisiva? Sembrerebbe di no. Anzi, lo stop al programma dopo il caso Scurati e le dichiarazioni della conduttrice - con tanto di reazione a posteriori dell'amministratore delegato Roberto Sergio con l'affermazione "In un'altra azienda sarebbe stata licenziata" - sembra ormai confermato. Che possa essere solo una stagione di "Purgatorio" per poi tornare nel 2025? Ancora non è chiaro, lo si potrà capire solo fra un po' di tempo. Serena Bortone, comunque, tornerebbe all'interno del daytime.

Previsto il ritorno, invece, di volti noti: Giovanni Minoli, che sarà al timone di un nuovo programma in onda dal lunedì al venerdì nella mattina di Rai3, per raccontare i grandi eventi della storia rilevanti per il Paese, Massimo Giletti, che dovrebbe essere alla guida di una nuova trasmissione di approfondimento il lunedì su Raitre con lo spostamento della trasmissione di Salvo Sottile 'FarWest' in un'altra collocazione probabilmente nella prima serata del venerdì, Antonino Monteleone, volto noto de 'Le Iene', con un nuovo programma nel prime time del giovedì di Raidue, e Maria Latella nell'access prime time di Raitre.

La domenica 'Report', che si alternerebbe come da tradizione con 'Presadiretta", potrebbe partire in anticipo, occupando così lo spazio della puntata domenicale di 'Chesarà...'. Tra le altre possibili novità il ritorno di Veronica Pivetti con 'Amore Criminale', lo spostamento di 'Tango' di Luisella Costamagna dalla seconda serata del lunedì a quella del venerdì di Raidue, lasciando il posto a un nuovo programma di Elisabetta Gregoraci.