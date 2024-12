Sentirsi soli nei giorni di Festa. Telefono Amico scende in campo

Telefono Amico Italia scende in campo per aiutare coloro che a Natale si sentono soli . È possibile contattare i volontari dell’associazione chiamando il numero

02- 23272327. Il servizio di ascolto resterà attivo dalle 9 del 24 dicembre fino alla mezzanotte di Santo Stefano per sostenere le persone che necessitano di supporto emotivo durante i giorni di Festa. Nel 2023 oltre 620 le persone che hanno contattato Telefono Amico Italia, mediamente una ogni sei minuti. "La maggior parte delle persone che si rivolge a noi, soprattutto durante le Feste, lo fa per solitudine – commenta Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia – e lo fa utilizzando il telefono, lo strumento che, grazie al calore della voce, riesce a dare un senso di vicinanza immediato agli altri. Spesso non ci pensiamo, ma il Natale, che per la maggior parte delle persone è il momento in cui ritrovare amici e familiari, per chi è solo è quello in cui il peso della solitudine si fa più opprimente o gravoso. Per noi è fondamentale esserci per tutte le persone, accompagnarle durante le Feste e provare ad alleggerire, anche solo per un attimo, il carico emotivo e il senso di abbandono". Alla maratona parteciperà anche il gruppo TAG (Telefono Amico Generation), composto da 37 volontari under 40 che risponderanno al telefono da remoto, unendosi ai volontari dei 20 centri territoriali presenti nel Paese. Per sostenere l’associazione, è possibile acquistare l’Agenda Amica 2025. Ogni pagina riporta un aforisma per ricordare di prendersi cura di se stessi.