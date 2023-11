Senna nel 2024 su Netflix: al via le riprese

In Brasile, di recente, sono cominciate le riprese di ‘Senna’, la nuova miniserie di Netflix dedicata alla straordinaria storia di uno dei più grandi eroi del Brasile, il compianto pilota di Formula Uno Ayrton Senna. Al momento le scene vengono girate a San Paolo e Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro, dopo i set allestiti in Argentina e Uruguay. Una volta completate le riprese in Brasile, la produzione si trasferirà nel Regno Unito. Non è stata ancora indicata una data di uscita, ma, stando ad alcune indiscrezioni, ‘Senna’ potrebbe essere disponibile su ‘Netflix’ già il prossimo anno.

Trama

La miniserie in sei episodi racconterà, per la prima volta, la storia di Ayrton Senna, esplorando la sua straordinaria carriera, i suoi trionfi e le tragedie personali. Il racconto inizia con i primi passi di Senna nel mondo del motorsport, quando si trasferì in Inghilterra per competere nella Formula Ford, e prosegue fino al tragico incidente di Imola, mentre era in corso il Gran Premio di San Marino. La tragedia è avvenuta il 1º maggio 1994.

Ayrton Senna

Nel mondo dello sport e dell’agonismo, Ayrton Senna è universalmente riconosciuto dalla Formula 1 come il pilota più veloce di tutti i tempi. Nato il 21 marzo 1960 a San Paolo, in Brasile, è diventato un'icona del motorsport grazie alla sua straordinaria abilità di guida e alla sua personalità carismatica. I suoi risultati parlano chiaro: 3 titoli mondiali di Formula 1, 41 vittorie, 65 pole position e 80 podi nel periodo compreso tra il 1984 e il 1994. Tuttavia, Senna va oltre le fredde statistiche e i record. Il pilota carioca è stato protagonista di momenti senza precedenti nella massima categoria del motorsport mondiale, con la sua guida spettacolare e la sua rivalità con il francese Alain Prost, altro fuoriclasse. Ayrton era molto amato anche per il suo impegno nei confronti del suo Paese, unito alla sua ben nota determinazione in pista e fuori. L'Istituto Ayrton Senna, a lui dedicato, da 26 anni, si impegna a guidare le persone nel loro percorso di crescita e prepararle per affrontare le sfide del XXI secolo in ogni loro aspetto.

Cast

La parte di Ayrton Senna è stata affidata a Gabriel Leone. Nel cast, tra gli altri, sono presenti Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro. Oltre agli attori brasiliani, nella miniserie su Senna ci sono anche Kaya Scodelario, Matt Mella, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh e Tom Mannion. La regia è di Vicente Amorim, che è anche lo showrunner e uno dei registi, mentre la regia è affidata a Julia Rezende. ‘Senna’ è prodotta da Gullane in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota.