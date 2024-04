Face taping, i cerotti con effetto lifting istantaneo per il viso

Negli ultimi tempi stanno avendo successo, anche sui social, oltre che in negozi e centri di bellezza, i cerotti che danno un effetto lifting immediato. Si tratta della tecnica del cosiddetto face taping, sviluppatosi in origine in Russia e poi diffusosi in Corea del Sud e nel resto del mondo.

È stata influenzata anche dal metodo del kinesio taping del giapponese Kenzo Kase. I cerotti liftanti non sono altro che nastri adesivi che sollevano e modellano i tessuti del viso in modo naturale, indolore e non invasivo, contrastando i segni dell'invecchiamento.

Come funziona il face taping

I cerotti del face taping sono progettati per adattarsi alle diverse zone del viso, come fronte, guance, contorno occhi, zigomi, collo e area naso-labiale. Grazie alla loro composizione in materiali come il cotone o il silicone, spesso imbevuti di sostanze idratanti e rimpolpanti come l’acido ialuronico, si attaccano saldamente alla pelle senza causare irritazioni ed è possibile utilizzarli pure come base per il trucco. La tecnica in questione offre una soluzione temporanea all'effetto di ringiovanimento del viso senza la necessità di ricorrere a interventi chirurgici o iniezioni di botox.

Sono utili per prevenire e trattare la formazione di piccole rughe e inestetismi del volto – soprattutto intorno a occhi, naso e bocca – legati al passare del tempo e per contrastare la perdita di tono dei muscoli facciali. I cerotti adesivi per il viso, inoltre, tirando i lembi di pelle, vanno a stimolare e a riattivare il sistema linfatico e la microcircolazione sanguigna, consentendo, allo stesso tempo, di muoversi liberamente.

Consigli

I cerotti del face taping devono essere applicati seguendo le fibre muscolari sottocutanee. Il trattamento può essere utilizzato anche di notte, durante il sonno. Prima di procedere con l’applicazione – che deve avvenire delicatamente, per non provocare danni all’epidermide – è importante detergere accuratamente la pelle e non utilizzare sieri o creme, mentre dopo la rimozione dei cerotti si può seguire la normale routine di skincare.

Star

I cerotti per il face taping sono un trattamento estetico molto popolare tra alcune celebrities di Hollywood e del mondo della moda. Qualche tempo fa la cantante e attrice Cher è stata ripresa da alcune telecamere e dagli obiettivi dei paparazzi mentre, tirandosi indietro i capelli, inavvertitamente ha svelato alcuni nastri adesivi strategici alle tempie, per spianare le zampe di gallina intorno agli occhi, e dietro le orecchie, per distendere la pelle del collo. Anche la top model Bella Hadid, in passato, ha parlato di questa sua abitudine nell’ambito di un’intervista alla rivista ‘Vogue’.