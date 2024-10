Viaggi, dove andare nel 2025 secondo Lonely Planet. C'è anche una città italiana

Roma, 23 ottobre 2024 – Lonely Planet consiglia 30 destinazioni appetibili tra paesi, città e regioni da non perdere nel 2025. Una di queste è una città italiana.

La nota casa editrice australiana, che diffonde guide turistiche in tutto il mondo da più di 50 anni, ha dato anche questa volta il proprio contributo per scegliere la meta per una vacanza. Ma 'Best in Travel 2025', oltre al ‘dove andare’ include altre possibilità. 'Cosa fare', nel capitolo dedicato alle tendenze che ispirano il viaggio e che vedono tra i protagonisti anche i viaggi in treno, il Take it easy, la musica, il birdwatching, i mercati straordinari, le Drag in scena, meno folla al parco, i sapori locali e le avventure tra gli alberi.

Ogni destinazione è stata scelta per il suo 'fattore wow', per le esperienze culturali uniche e per il suo impegno verso la sostenibilità, la comunità e la diversità. Secondo Nitya Chambers, Senior VP e Content Executive di Lonely Planet "la guida è una celebrazione del mondo in tutta la sua bellezza e diversità. Siamo orgogliosi di condividere con i nostri lettori le destinazioni e le esperienze straordinarie che abbiamo scoperto sul campo".