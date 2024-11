Capelli lisci con la nanoplastia: cos'è la stiratura ultra-moderna per un effetto seta

Capelli difficili da gestire? Una capigliatura sempre in disordine? Se siete stanchi di passare ore con spazzola e phon per dare un tono alle vostre acconciature lisce, adesso c'è la nanoplastia. È questo un trattamento tricologico innovativo e sempre più popolare, pensato per chi desidera una chioma liscia, lucente e ben disciplinata, particolarmente indicato per capelli ricci, crespi o difficili da gestire. È l'ideale per donare forza e lucentezza a capelli spenti e deboli. L'effetto wow sembra essere assicurato.