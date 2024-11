Il ritorno delle unghie effetto diamante, la nail art di tendenza di fine 2024

Roma, 27 novembre 2024 – Negli ultimi anni, la passione per i glitter è tornata alla ribalta. Il cosiddetto effetto diamante, per esempio, rappresenta una delle tendenze più apprezzate nella nail art per chi cerca un look raffinato e scintillante, per fine anno, ma non solo. Ispirato ai riflessi della luce su una delle pietre più preziose al mondo, questo stile è perfetto per occasioni speciali o per aggiungere un tocco glamour alla routine quotidiana. Di recente Jennifer Lopez ha sfoggiato le cosiddette diamond nails realizzate dal nail artist di fiducia Tom Bachik con una base platino arricchita da polvere cromata. In alcune occasioni particolari hanno scelto una manicure gioiello anche Megan Fox e Beyoncé.

Smalto glitter

Il segreto delle diamond nails è lo smalto glitter che si può utilizzare in modi diversi, dando vita a risultati differenti a seconda delle preferenze e delle esigenze. Si può fare una french manicure scintillante applicando i glitter solo sulla lunetta per un look raffinato e luminoso. Se si desidera un degradé più morbido ed elegante si possono sfumare i brillantini sulla base dell’unghia o verso la punta. Si possono anche usare i glitter direttamente sull’unghia naturale per un aspetto più sobrio e minimal, ma di grande impatto. Rispetto alla varietà di dimensioni e colori dei brillantini si può ottenere un raffinato effetto sabbia, delicato e sofisticato, perfetto nei toni neutri come beige e oro, con glitter sottilissimi che donano un tocco discreto ma elegante, oppure si può optare per una nail art più decisa, caratterizzata glitter più grandi e colori vivaci.

Consigli

Per ottenere un risultato impeccabile, è fondamentale scegliere i prodotti giusti. Gli smalti glitterati con particelle riflettenti, polveri cromate e foil a effetto specchio sono gli strumenti principali per creare una superficie brillante sull’unghia. Un top coat effetto gel, inoltre, assicura una finitura lucida e una maggiore durata. Le nuance più adatte per questo tipo di nail art comprendono argento, platino e bianco perlato, ideali per un risultato sofisticato e luminoso. Smalti trasparenti con riflessi iridescenti o cromatici aggiungono un tocco discreto ed elegante, mentre glitter appariscenti possono rendere il look più audace. Per maggiore precisione, l’utilizzo di un pennellino sottile aiuta a distribuire glitter o creare disegni dettagliati. Per fissare strass e altre decorazioni è indispensabile usare una colla per nail art o un top coat adesivo. Nel caso di smalti semipermanenti, la lampada UV/LED garantisce una finitura impeccabile e duratura. Per chi desidera un look più scenografico, smalti o polveri olografiche garantiscono riflessi arcobaleno simili al taglio di una pietra preziosa.