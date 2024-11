I mascara tubolari, una delle maggiori innovazioni del make-up per il 2025

Roma, 27 novembre 2024 – I mascara tubing o mascara tubolari rappresentano una vera innovazione nel mondo della bellezza. Gli esperti del settore sottolineano che prodotti del genere, che sempre più coniugano l’aspetto estetico con esigenze funzionali, potrebbero rappresentare il futuro del make-up per la Gen Z. Mentre per i Millennial il mascara era indispensabile per la loro routine di bellezza, i nati dopo il 1995 tendono a usarlo meno frequentemente. Tuttavia, la versione tubolare potrebbe essere la soluzione ideale per riconquistare questa generazione, grazie alla combinazione di performance e praticità.

Punti di forza

I rimmel tubing, originari della Corea del Sud, hanno una caratteristica di fondo che li distingue dai mascara tradizionali: la loro formula, infatti, contiene polimeri che avvolgono le ciglia formando un vero e proprio tubo attorno a ciascuna. Questo particolare crea un effetto allungante e volumizzante simile a quello che si otterrebbe con l’applicazione di ciglia finte, e molto più intenso rispetto ai mascara classici, che semplicemente le colorano. Inoltre, i polimeri idrosolubili da cui sono composti i tubing sono più forti e stabili, resistendo meglio agli oli naturali della pelle, derivanti, per esempio, da sebo e sudore, rispetto alle cere presenti nei mascara convenzionali. Proprio per la loro composizione, i mascara tubing sono ideali anche per chi ha la pelle sensibile e desidera un prodotto che non richieda troppo tempo per essere rimosso. La formulazione riduce il rischio di grumi, facilita l’applicazione e asciuga più velocemente, evitando macchie sulla pelle e garantendo una resa migliore e una durata più lunga.

Delicati

Una delle caratteristiche più apprezzate dei mascara tubolari è la loro facilità di rimozione. Nonostante la lunga durata, basta semplicemente usare acqua tiepida e un dischetto di cotone. Questo approccio delicato è ideale per chi ha occhi sensibili o soffre di rossori e dermatiti da sfregamento. Non serve alcun prodotto struccante oleoso, che potrebbe irritare la pelle delicata attorno agli occhi. Inoltre, la rimozione è molto più rapida rispetto a quella necessaria per i mascara tradizionali, che richiedono spesso uno struccante specifico e un massaggio intenso per essere rimossi. Si tratta, dunque, di un prodotto fondamentale per uno stile di vita frenetico, dove il tempo è prezioso ma la cura di sé rimane fondamentale.

Consigli

Anche se i mascara tubing sono molto più delicati rispetto a quelli tradizionali, è importante non lasciarne alcun residuo sugli occhi durante la notte. Nonostante la presenza di ingredienti che trattano e nutrono le ciglia, lasciarli in posa troppo a lungo potrebbe causare irritazioni oculari o danni ancora più fastidiosi. I mascara tubolari tendono ad asciugarsi un po’ più rapidamente rispetto ad altri, quindi è bene assicurarsi di richiudere il flacone correttamente dopo ogni utilizzo. Sarebbe meglio cambiarli ogni 3-6 mesi per ogni evenienza e per questioni igieniche.