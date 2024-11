Brutti di sera, belli di giorno: la skincare che spopola sui social

Roma, 27 novembre 2024 – Andare a letto brutti per svegliarsi belli. È il trend di skincare notturna che impazza su TikTok e che si basa sull’idea di trattamenti intensivi da applicare prima di andare a dormire, per svegliarsi con una pelle radiosa. Questo approccio, già popolare in Corea e noto con l’espressione anglosassone ‘Going to bed ugly to wake up pretty’, include l’utilizzo di maschere overnight e altri trattamenti leave-in, da lasciare in posa, che ottimizzano la rigenerazione cutanea durante il sonno. Alcune dive sono note per seguire rigorose routine di bellezza notturna, per apparire al meglio al risveglio. Tra di loro figurano Kendall Jenner, Kim Kardashian, Jessica Alba, Hailey Bieber, Victoria Beckham, Selena Gomez e Gwyneth Paltrow. Sui social la tendenza ‘Going to bed ugly to wake up pretty’ è contrassegnata dagli hashtag #morningshed e #overnightglowup, con centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Trattamenti principali

Questa tendenza beauty di origine coreana coinvolge creators che documentano il processo trasformativo della loro pelle e dei capelli. Ci sono migliaia di video virali che mostrano l’utilizzo di prodotti come maschere in tessuto, patch occhi e persino cerotti per la bocca per migliorare il sonno. Al risveglio, la pelle appare morbida, luminosa e ben idratata, con risultati spesso sorprendenti e divertenti. Tra i prodotti di punta di questa routine ci sono le maschere da notte in tessuto come quelle al collagene, progettate per rimanere in posa a lungo e idratare intensamente. Si usano anche patch in silicone da applicare solo su aree specifiche come il contorno occhi, ideali per trattare rughe o zone secche senza coprire l’intero viso, nonché tinture per la bocca effetto tattoo, una soluzione pratica per svegliarsi con labbra definite senza il bisogno di ritocchi.

Personalizzazione

Trattamenti come quelli descritti massimizzano il tempo di rigenerazione cellulare notturno. È comunque essenziale scegliere prodotti adatti al proprio tipo di pelle. L’eccessiva esposizione a ingredienti non compatibili potrebbe causare reazioni indesiderate. Adottare un approccio graduale aiuta a ottenere il massimo beneficio senza rischi. Pochi trattamenti mirati possono essere altrettanto efficaci senza appesantire la pelle. Per personalizzare la routine serale, si possono integrare i prodotti in base alle proprie esigenze, dalla nutrizione profonda al trattamento delle impurità. Un’opzione semplice ed economica sono le maschere e i trattamenti fai-da-te con ingredienti naturali. Un mix di miele e yogurt crea una maschera delicatamente esfoliante e illuminante, da applicare sul viso in uno strato sottile e risciacquare al mattino. Per lenire e idratare in profondità la pelle irritata o sensibile, si può applicare un gel a base di aloe vera. Chi ha la pelle secca può invece combinare un cucchiaino di olio di cocco con un pizzico di curcuma per un effetto antinfiammatorio e idratante. Anche gli impacchi con oli naturali come jojoba, argan o rosa mosqueta sono ottimi per nutrire la pelle senza occludere i pori.

Accessori

Alcuni accessori beauty possono migliorare i benefici della skincare notturna, contribuendo al benessere generale della pelle. Il rullo di giada, per esempio, stimola la circolazione, favorendo il drenaggio linfatico e riducendo il gonfiore mattutino. Per un effetto rinfrescante e decongestionante, conviene conservarlo in frigorifero prima e dopo l’uso. Anche il Gua Sha, realizzato in pietra naturale come giada o quarzo rosa, si utilizza per massaggi profondi con un olio nutriente, rilassando i muscoli facciali e scolpendo i contorni del viso. Durante la notte ci si può occupare anche della salute e della bellezza dei propri capelli, per esempio dormendo su federe di seta o usando bigodini di raso che, senza calore, creano delle onde morbide e vaporose.