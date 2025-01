I 10 film più costosi nella storia del cinema: budget, incassi e record

Sicuramente investire in un film è un passaggio molto delicato. Si deve valutare il budget finale, inclusi costi di produzione, ingaggio del cast e promozione, che rappresentano alcuni degli elementi chiave più noti. L’idea, ovviamente, è quella di riuscire a conquistare più mercati possibile e (almeno) raddoppiare quanto speso per il progetto. Spesso alcuni titoli sembrano essere, sulla carta, un successo assicurato ma poi, una volta usciti nei cinema, rischiano di essere docce fredde. E non sempre quanto investito si riesce a recuperare con maggiori guadagni.

Oggi vi vogliamo indicare i 10 film più costosi di sempre, senza – ovviamente – considerare il risultato al box office. Include solo i film che sono già stati distribuiti al grande pubblico, alla fine del 2024. Inoltre, attenzione, non includono i costi promozionali, come pubblicità, spot e campagne pubblicitarie, tenendo conto di eventuali sussidi fiscali ricevuti. Inoltre, a causa degli effetti dell'inflazione, tutti i film presenti sono stati prodotti dopo il XX secolo.