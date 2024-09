Sartorialità e tessuti esclusivi, Eleventy guarda verso Oriente

Un universo tessile e sartoriale che si fa ricordare e che in pochi anni ha raggiunto un successo convinto. Quello della collezione femminile di Eleventy che per la primavera-estate 2025 presenta una tavolozza che spazia dai bianchi ai rosati, dai toni del blu a quello del barolo in ogni sfumatura, in un mix di raffinatezze e cura del dettaglio. Merito dell’impegno di Paolo Zuntini, direttore creativo delle collezioni donna di Eleventy e cofondatore del brand insieme a Marco Baldassari, che è il creativo delle collezioni uomo e passo dopo passo ha portato avanti una filosofia di prodotto ispirato alla sartorialità, ai bei tessuti (molti sono di Zegna), alle sete esclusive realizzate a Como, per la maglieria in finezze impalpabili e micronaggi finissimi da seconda pelle.

"Stiamo aprendo boutique negli Emirati – racconta Paolo Zuntini – a Dubai, Abu Dhabi, Gedda e Riad, perché quello è un mercato ricco non solo per i locali ma per i tanti russi che si sono trasferiti in quei paesi e per questo l’attenzione ai pesi degli abiti è massima. Per noi poi va molto bene il mercato americano, come pure quello inglese visto che da Harrod’s a Londra ci hanno dedicato un nuovo spazio tutto per noi che aprirà a fine ottobre. Purtroppo non posso dire altrettanto per l’Italia perché il nostro mercato interno è in sofferenza. Ma noi qui in Eleventy lottiamo per mantenere alta la qualità e contenere i prezzi".

Lunghi gilet di lino color naturale, pantaloni morbidi con doppia pence alla francese, molti colori pastellati come il rosa e gli avori, lunghi e sinuosi abiti di doppio raso per una sera più disinvolta. "Nel 2024 dovremo chiudere a 100 milioni di euro di fatturato e sarà un traguardo per Eleventy – conclude Zuntini – con l’89% di export".

Eva Desiderio