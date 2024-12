Sapori sostenibili. Nasce il panettone con la farina di grillo

Davide Muro, Mastro Panettone dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo, ha presentato un panettone che guarda al futuro, un prodotto di eccellenza non solo a livello gastronomico ma anche e soprattutto per quanto riguarda le proprietà nutritive e di benessere: nasce PanCricrì, il primo panettone realizzato con la farina di grillo.

Una ricetta innovativa che utilizza un superfood d’eccezione dai noti valori nutrizionali, un’ottima fonte proteica ad alto valore biologico e ricco in amminoacidi essenziali e vitamine. Quindi, un panettone senza lattosio, che permette anche a chi ha problematiche di salute così come a chi persegue uno stile di vita orientato al benessere e al piacere di godersi le feste natalizie senza scegliere tra gusto, golosità e benessere. PanCricrì è infatti adatto per chi segue una dieta specifica o uno stile di vita attivo, il nuovo panettone è ideale per abbinare i piaceri del palato e la salute in una forma sostenibile rivoluzionando la tavola natalizia.

Con una base di ingredienti selezionati e salutari, la farina di grillo rappresenta un’alternativa ecologica agli alimenti proteici di origine animale, con un ridotto impatto ambientale e alta digeribilità. La Pasticceria Castino prosegue nella sua missione di innovare i dolci delle feste, portando avanti la propria ricerca di gusto, salute e sostenibilità.

Nell’anno del decimo anniversario della riapertura nasce un prodotto davvero unico e nuovo, un panettone dolce, al sapore di albicocche e cioccolato, senza burro, senza lattosio, a base di farina di grillo, farina, e olio extravergine d’olive; inoltre, il cioccolato ha all’interno dei grilli caramellati. Un prodotto mai visto prima, evocativo sin dal nome: Cricri si ispira al suono del grillo, riconoscibile e impattante e allo stesso tempo breve e musicale.