Fantasanremo 2025, il regolamento spiegato semplice e in breve

Il Festival di Sanremo 2025 si svolgerà dall'11 al 15 febbraio e vedrà alternarsi sul palco del Teatro Ariston ben 30 artisti fra band, cantanti e cantautori. Oltre a un producer, ovvero Shablo, e alla sua formazione di rapper. A condurre Sanremo 2025 ci sarà Carlo Conti, che ogni sera sarà affiancato da dei co-conduttori.

Una volta conosciuti i nomi dei 30 Big in gara e i titoli delle loro canzoni - in attesa dei testi che possano chiarire di cosa parleranno i brani - milioni di italiani appassionati di quella che è per tanti è la vera "Settimana santa" - in maniera del tutto laica, si intende - di ogni anno attendono solo una cosa: il regolamento del Fantasanremo.

Ecco come le novità e come partecipare al Fantasanremo 2025. Per Bonus e Malus è necessario far riferimento al regolamento ufficiale sul sito di Fantasanremo.