Il Volo a Sanremo 2024: come è nato il trio e le sue canzoni più famose

Il Volo si prepara a gareggiare a Sanremo con la canzone ‘Capolavoro’. Per il trio sarà la terza volta in cui sale sul palco dell’Ariston: - la prima è stata nel 2015 con ‘Grande amore’; - la seconda nel 2019 con ‘Musica che resta’, classificatosi terza. Nella primavera 2024, poi, Il Volo partirà per il Giappone e la Cina per un tour che durerà da aprile a maggio.

Origini

- I siciliani Piero Barone (classe 1993), Ignazio Boschetto (del 1994) e l’abruzzese Gianluca Ginoble (nato nel 1995) sono i tre componenti de Il Volo. - All’inizio venivano anche definiti i tre tenorini per essere rappresentanti moderni del bel canto italiano e del modello classico della lirica italiana, che hanno portato in tutto il mondo. - Hanno esordito nel 2009, quando non erano ancora un gruppo. In quell’anno, infatti, si sono fatti conoscere presso il grande pubblico in occasione del talent show di Rai 1 ‘Ti lascio una canzone’, condotto da Antonella Clerici. - Ad averli notati è stato il noto produttore Michele Torpedine, che ha scelto di intraprendere con loro un percorso artistico internazionale, puntando sulle loro notevoli doti vocali sia singolarmente che come trio.

Debutto mondiale

- Nel 2010 hanno debuttato nel mercato discografico con l’album ‘Il Volo’ (in precedenza si chiamavano The Tryo). - Nello stesso anno Barone, Boschetto e Ginoble sono stati gli unici italiani chiamati da Quincy Jones a prendere parte al grande evento benefico ‘We Are The World for Haiti’, insieme a 80 stelle internazionali, tra le quali Céline Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Will.i.am dei Black Eyed Peas. - Nel 2012 sono stati protagonisti di una storica tournée con Barbra Streisand in America e Canada. - Nello stesso anno si sono esibiti anche con Placido Domingo ed Eros Ramazzotti. - A partire dalla loro formazione fino ad arrivare ai giorni nostri, Piero, Ignazio e Gianluca si sono esibiti in quasi ogni parte del pianeta, anche in Asia, in America Latina e in Medio Oriente. Album I loro album registrati in studio sono: ‘Il Volo’ - 2010 ‘We Are Love’ - 2012 ‘Buon Natale - The Christmas Album’ - 2013 ‘L'amore si muove’ - 2015 ‘Ámame’ - 2018 ‘Musica’ - 2019 ‘Il Volo Sings Morricone’ - 2021 ‘4 Xmas’ - 2023 I loro album dal vivo al momento sono quattro: ‘Il Volo Takes Flight - Live from the Detroit Opera House’ - 2012 ‘We Are Love - Live from The Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theatre’ - 2013 ‘Live a Pompei’ - 2015 ‘Notte magica - A Tribute to the Three Tenors’ (con Plácido Domingo) - 2016

Sanremo 2024

‘Capolavoro’, il brano scelto da Il Volo per Sanremo 74, è una canzone sentimentale, in cui però, a quanto pare, prevalgono le note pop rispetto ai virtuosismi lirici. Stando a quello che hanno commentato alcuni esperti e certi giornalisti specializzati, accreditati al pre-ascolto, si tratta in un brano in cui Piero, Ignazio e Gianluca si mostrano maggiormente in chiave pop e contemporanea, soprattutto se si fa il confronto con il passato. Nella serata dei duetti, è attesa la loro esibizione con il chitarrista Stef Burns, ex marito di Maddalena Corvaglia, con ‘Who Wants to Live Forever’ dei Queen.

Vita privata

- Ignazio Boschetto ha annunciato su Instagram che si sposerà prossimamente con la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, alla quale è legato da circa un anno. Nell’autunno 2022 si era conclusa la sua storia con la danzatrice e coreografa carioca Ana Paula Guedes. - Piero Barone, dopo le relazioni con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri, e Veronica Ruggeri de ‘Le Iene’, al momento risulta single. - Gianluca Ginoble, di recente, a ‘Verissimo’, ha dichiarato di stare con una ragazza di nome Eleonora, che si chiama come sua mamma (si tratta della stilista Eleonora Venturini Storaro) e di esserne molto innamorato.