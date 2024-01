Sanremo 2024, Fred De Palma: ‘Il cielo non ci vuole’, carriera e curiosità

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2024 c’è anche Fred De Palma con il brano ‘Il cielo non ci vuole’. Subito dopo le fatiche e le emozioni del festival, l’artista partirà per un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali:

- Senigallia (Ancona) - 16 marzo, Mamamia - Modugno (Bari) - 17 marzo, Demodè - Roma - 19 marzo, Orion Live Club) - Padova (22 marzo, Hall) - Milano (24 marzo, Fabrique).

De Palma andrà poi in Spagna. È infatti atteso:

- il 26 marzo a Barcellona (Razzmatazz2) - il 27 marzo a Madrid (Copernico live).

Origini

Fred De Palma è il nome d’arte di Federico Palana, classe 1989. Federico è originario di Ceva, in provincia di Cuneo. La mamma, Mimma Nicolosi, ha origini siciliane, è una scultrice e gli ha insegnato l’amore per l’arte e per la musica. Lei e il padre, Antonio, hanno trasmesso a Federico molti valori, tra cui non fare del male agli altri e rimanere coi piedi per terra, come ha dichiarato lui stesso in alcune interviste. Ha una sorella più piccola, Vittoria. Da quando ha cominciato il suo percorso professionale ai giorni nostri è stato capace di trovarsi un posto importante nel mondo musicale latino a livello internazionale e ha all’attivo 28 dischi di Platino e 6 Ori. A livello artistico è cresciuto con le influenze dell’hip hop e del freestyle. Dopo diversi contest a cui ha partecipato tra Roma e Milano, ha firmato il primo contratto discografico con l'etichetta discografica Trumen Records, una casa indipendente, con i Royal Rhymes, con cui ha collaborato per due anni. In seguito Fred De Palma ha intrapreso una carriera da solista. Ha lavorato anche con Marracash e Takagi & Ketra.

Ecco i suoi album con i Royal Rhymes:

- ‘Royal Rhymes’ - 2011 - ‘God Save the Royal’ - 2012

Da solo, invece, ha realizzato:

- ‘F.D.P.’ - 2012 - ‘Lettera al successo’ - 2014 - ‘BoyFred’ - 2015 - ‘Hanglover’ - 2017 - ‘Uebe’ - 2019 - ‘Unico’ – 2021

Guardando agli ultimi anni, nel 2020 e nel 2021 ha inciso due brani con la brasiliana Anitta, rispettivamente ‘Paloma’ e ‘Un altro ballo’. Nel 2021 ha cantato ‘Ti raggiungerò’, diventato la colonna sonora di uno spot di telefonia con Fiorello. ‘Romance’ è del 2022 ed è stato realizzato in collaborazione con Justin Quiles. Nell’estate 2022 è stato pubblicato il singolo ‘Extasi’. Nel 2023 sono usciti i singoli ‘Adrenalina’ e ‘Melodia criminal’, il terzo lavoro con Ana Mena dopo ‘D’estate non vale’ e ‘Una volta ancora’.

Sanremo 2024

Fred De Palma era già salito sul palco dell’Ariston nel 2016 duettando con Patty Pravo. Questa volta è per la prima volta tra i Big in gara. Il cantante porterà ‘Il cielo non ci vuole’, un brano dalle sonorità elettroniche dedicato a un amore turbolento e sofferto, tra promesse non mantenute e rimpianti.

“Ma tu promettimi che staremo bene anche all’inferno, il cielo non ci vuole”.

Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, De Palma si esibirà con gli Eiffel 65, in un medley dei successi del gruppo.

Vita privata

Dal 2016 al 2018 Fred De Palma ha avuto una relazione con la blogger Valentina Fradegrada. Successivamente in molti hanno visto qualcosa di più nel sodalizio tra il cantante e la collega Ana Mena, ma i due hanno sempre detto di essere solo buoni amici. Per un periodo alcuni rumors parlavano di una possibile frequentazione tra lui e la giovane attrice Beatrice Vendramin. Dall’estate 2023 accanto a lui c’è la modella e influencer Jori Delli.