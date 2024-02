Irama, perché si chiama così e chi è la sua fidanzata

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Irama torna al Festival di Sanremo 2024 e questa volta la speranza è che questa volta possa gareggiare dal vivo e non attraverso il video delle prove. Nel 2021, infatti, aveva partecipato al Festival di Sanremo con la canzone 'La genesi del tuo colore' non esibendosi dal vivo sul palco del Teatro Ariston, ma attraverso il video delle prove visto che un suo collaboratore era stato contagiato dal coronavirus.

A Sanremo 2024 Irama porterà il brano 'Tu no'. Chi è Irama? Filippo Maria Fanti - su Instagram il suo profilo Irama plume conta oltre un milione e mezzo di follower - ha 28 anni ed è originario di Carrara. Il suo nome d'arte ha un doppio significato: è l'anagramma del suo secondo nome, Maria, e in lingua malese il termine "irama" significa "ritmo".

Irama è ancora fidanzato?

Irama è fidanzato? Nel corso degli ultimi anni, il cantautore carrarino è stato spesso al centro del gossip per le sue frequentazioni con modelle e volti noti dei social network, ma ultimamente sembrava che fosse ripresa la sua relazione con Khady Gueye. Già, sembrava. Perché solo pochi giorni fa la ragazza ha dichiarato: “Non sono la fidanzata di Irama”.

Khady Gueye è nata a Milano da genitori senegalesi e di professione fa la modella e fotomodella. Impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa: così si era definita la ragazza nella sua presentazione per 'Ex on the beach Italia', reality show al quale ha partecipato recentemente.

Tra lei e Irama la relazione sembrava conclusa, ma una recente foto sui social network l’aveva mostrata con indosso lo stesso maglione del cantautore e in tanti avevano pensato a un riavvicinamento. Ora ecco le parole di lei, che non lasciano alcuno spazio a dubbi.