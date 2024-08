Festival di Sanremo 2025: le novità e come cambia il sistema di votazione

Sanremo (IM), 20 agosto 2024 – Siamo ancora ad agosto inoltrato, ma si pensa già al prossimo Festival di Sanremo. E’ stato infatti pubblicato il regolamento della 75esima edizione della rassegna musicale più importante d’Italia, che andrà in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025 e sarà condotto da Carlo Conti. Il presentatore toscano torna direttore artistico della kermesse a 8 anni dalla sua ultima edizione, quella del 2017, e porta il numero dei Festival da lui diretti a quota 4.

Le novità principali

I big in gara saranno 24 e c’è attesa per il ritorno della categoria delle ‘Nuove Proposte’, nel quale 4 artisti si contenderanno la vittoria. Le votazioni della serata Cover non influiranno sulla classifica generale, verrà infatti semplicemente decretata la cover vincitrice della serata. Il cambiamento più rilevante riguarda il conteggio dei voti nell’ultima sera, quella conclusiva: le preferenze ottenute dai 5 finalisti andranno infatti ad aggiungersi a quelle ottenute nelle serate precedenti (esclusa la serata Cover). Confermata la presenza della Giuria delle Radio, che avrà grande importanza nel processo di votazione.

Le singole serate

Nel corso della serata inaugurale di martedì 11 febbraio si esibiranno tutti i 24 big in gara, le cui canzoni verranno votate da una Giuria composta da sala stampa, tv e web.

Nel secondo live saliranno sul palco 12 dei cantanti in gara e saranno votati dal pubblico, attraverso il televoto da casa, e dalla Giuria delle radio. Entrambi avranno un peso pari al 50% nell’esito finale della puntata. Nella stessa sera, inoltre, andrà in scena la prima delle due semifinali della categoria ‘Nuove Proposte’ nel quale pubblico, Sala stampa, tv e web e Giuria delle radio sceglieranno tra due artisti il primo finalista della rassegna.

La terza serata, quella del giovedì, presenterà il medesimo format della seconda: ad esibirsi sarà la seconda metà degli artisti in gara, mentre verrà scelto nello stesso modo della sera prima anche il secondo finalista della categoria ‘Nuove Proposte’.

La quarta serata, quella del venerdì, sarà come sempre dedicata alle Cover. Gli artisti in gara, accompagnati da un ospite, presenteranno brani del repertorio italiano e internazionale che saranno valutati da tutte e tre le giurie presenti: pubblico, Sala stampa, tv e web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso in percentuale rispettivamente del 34%, 33% e 33%. Il primo classificato sarà eletto vincitore della serata Cover.

Nella medesima sera è in programma anche la finale della categoria ‘Nuove Proposte’, in cui a competere saranno i vincitori delle due semifinali precedenti. A votare saranno sempre il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala stampa, tv e web e la Giuria delle Radio con un peso reciproco del 34%, 33% e 33%.

La finalissima

La serata conclusiva del Festival vedrà esibirsi di nuovo tutte le 24 canzoni in gara votate dalle tre giurie con i solito peso specifico delle serate precedenti (34% Televoto, 33% Giuria della sala stampa, radio e tv e 33% Giuria delle radio). L’esito di questa sessione di voti andrà a sommarsi a gli esiti della serata iniziale e a quelli della seconda e terza serata: lo scopo sarà quello di determinare una media percentuale dei voti ottenuti dai singoli artisti e stilare una classifica generale. I brani nelle prime 5 posizioni saranno comunicati alla fine della votazione in ordine sparso.

A seguire sarà il turno dell’ultima esibizione delle cinque canzoni finaliste del Festival, per il quale sarà prevista una nuova votazione con la divisione del peso specifico identica alle precedenti (34% Televoto, 33% Giuria della sala stampa, radio e tv e 33% Giuria delle radio). Il risultato di questa sessione di voti sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (inerenti alla prima, seconda, terza e quinta serata), e a quello registrato nella classifica generale parziale stilata in Serata. Verrà così determinata una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti, che porterà di conseguenaza alla classifica finale delle stesse. A questo punto, non rimarrà altro che incoronare il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.