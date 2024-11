Festival di Sanremo 2025, totonomi: i sette “confermati”

Tra due settimane Carlo Conti scioglierà tutti i dubbi in merito ai Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Anche perché ormai da settimane il totonomi per la manifestazione che si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025 è partito da diverso tempo.

Accanto ai nomi da fantascienza, che comunque sono evaporati abbastanza subito, ce ne sono alcuni che resistono con il passare delle settimane. Detto che non esiste a oggi alcuna ufficialità in merito alla partecipazione di alcun artista, visto che come era costume nella gestione di Amadeus l’annuncio sarà dato coram populo dal conduttore e direttore artistico, alcuni nomi stanno circolando negli ultimi giorni.

A farli circolare in particolare è il sito Dagospia. Secondo cui sarebbero sette per ora i nomi confermati: Elodie, Gabry Ponte, Sarah Toscano, Gaia, Arisa, Luchè e Kekko Silvestre.

E gli altri? Si fa un gran parlare di Fedez, chiamato a tornare in auge dopo le difficoltà del momento e il dissing con Tony Effe – anch’egli recentemente accostato al prossimo Festival di Sanremo -, Francesco Gabbani, Achille Lauro e i Coma_Cose. Al Bano o Marcella Bella per la quota senior, invece. Intramontabile, come ormai avviene da qualche anno, il rumor sulle presunte partecipazioni di Bresh, Rkomi ed Ernia. Si parla anche di Nayt.

L’appuntamento per la lista definitiva è comunque il 2 dicembre al Tg1 delle 20 con Carlo Conti.