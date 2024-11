Grelmos a Sanremo Giovani 2024: “Sembro forte, ma sono fragile. Josè Sebastiani? Siamo amici”

Novara, 16 novembre 2024 – Con Grelmos – nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi -, a Sanremo Giovani 2024 sale sul palco una vera influencer. Lo dicono i numeri - un milione di follower su Instagram e circa due milioni su TikTok -, ma lo dice anche l’attitudine. La 25enne novarese è senza dubbio la concorrente in gara a Sanremo Giovani 2024 con il maggior numero di seguaci.

Grelmos, come stai vivendo questo avvicinamento a Sanremo Giovani?

"Con un mix di emozioni. Sono super felice perché so che può essere l’occasione della mia vita, ma allo stesso tempo sono un po’ agitata. La mia immagine mi dipinge come forte, ma ho paura di sbagliare e di perdere concentrazione. Sembro molto sicura, ma sono anche fragile”.

A proposito di immagine: hanno fatto molto discutere le foto che hai pubblicato sui social network...

"Mi è servito anche questo per arrivare dove sono ora, ma è normale che la gente abbia un po’ di pregiudizi su di me. Questo mi è servito per attirare l’attenzione su di me e far capire quello che sto facendo. Adesso sto cercando di dimostrare che non sono solo questo, che posso cimentarmi anche in diversi stili musicali”.

Social network e foto: ha fatto il giro del web la tua foto con Josè Sebastiani, figlio del conduttore Amadeus. Cosa c’è tra voi?

"Siamo amici. Siamo andati a cena una sera insieme ad altre persone. E’ nato tutto perché lui mi seguiva su Instagram e alcuni miei amici me l’hanno fatto notare. Da lì ci siamo scritti e poi siamo usciti con altri amici. Non stiamo insieme, anche perché lui è piccolo: ha dieci anni meno di me. Ho pubblicato una foto insieme a lui scrivendo ‘My love’ e da lì si è diffuso il gossip, ma è stato un equivoco perché io chiamo ‘Amore’ molti amici e amiche”.

Sul palco di Sanremo Giovani 2024 porti ‘Flashback’. Come è nata questa canzone?

"Insieme al mio producer CoCo, ci siamo messi a pensare a un brano che fosse un po’ più conscious rispetto a quelli che ho già fatto. Siamo partiti dal beat e da lì abbiamo lavorato. Con questa canzone voglio mostrare un lato diverso di me, più profondo”.

Dove vuole arrivare Grelmos?

"Non lo so. Ho sempre fatto drill e trap, ma a Sanremo Giovani porto un brano pop urban proprio per provare nuove sonorità ed esplorare nuovi mondi. Voglio un po’ sperimentare e vedere che succede”.

Cosa ti preoccupa maggiormente del live?

"Di poter sbagliare. Subisco molto gli sguardi del pubblico. Mi emoziono e quindi ho paura di distrarmi e quindi sbagliare. Devo rimanere sempre molto concentrata”.

Progetti dopo Sanremo Giovani?

"Continuerò con la musica, anche se prima o poi dovrò decidere se puntare definitivamente su quello o sulla creazione di contenuti social. L’esperienza di Sanremo Giovani servirà anche a chiarirmi un po’ le idee”.