Sanremo Giovani 2024, ecco i primi tre semifinalisti

Roma, 12 novembre 2024 - Un vero talent show, peraltro in puro stile Amici con tanto di led wall per decidere il vincitore delle sfide fra i cantanti in gara, ha deciso i primi tre semifinalisti di Sanremo Giovani 2024. La prima puntata delle selezioni che porteranno quattro giovani artisti a febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2025 fra le Nuove Proposte vede sfidarsi sei cantanti davanti alla Commissione Musicale composta da Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi, Manola Moslehi, Ema Stokholma e Carolina Rey, con Claudio Fasulo e Carlo Conti giurati fuorionda. Conduzione affidata ad Alessandro Cattelan.

La prossima puntata, che vedrà sfidarsi altri sei concorrenti, andrà in onda martedì 19 novembre su Raidue dalle 22.35 a circa mezzanotte.

I duelli dalla prima puntata di Sanremo Giovani 2024 vedono salire sul palco le Synergy contro Tancredi, Mew contro Sidy e Mazzariello contro Angie.

Le Synergy cantano ‘Fiamma’, Tancredi ‘Standing ovation’: a passare il turno è proprio il cantautore milanese. Tancredi è il primo semifinalista - la semifinale si svolgerà il 10 dicembre - di questa edizione di Sanremo Giovani.

Seconda battle è quella fra Mew, che canta ‘Oh my god’, e Sidy, che sul palco porta ‘Tutte le volte’. Due performance molto coinvolgenti e travolgenti. Ad avere la meglio è Mew.

Nel duello fra Angie, che canta ‘Scorpione’, e Mazzariello, che propone ‘Amarsi per lavoro’, a passare in semifinale è Mazzariello.

Mew, Tancredi e Mazzariello sono i primi tre semifinalisti di Sanremo Giovani 2024.