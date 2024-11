Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia quando verranno svelati i big in gara

Ora ci siamo: habemus datam. Nei giorni in cui si vivono le fasi calde di Sanremo Giovani 2024 (con tanto di primi semifinalisti già decretati), il Festival dei big inizia a prendere forma. Dopo la conferma di Alessandro Cattelan come co-conduttore, Carlo Conti ha iniziato a rivelare qualche dettaglio dello show che animerà il teatro Ariston. In questa edizione la kermesse ligure si allineerà ai competitor (‘Amici’ e ‘XFactor’) strizzando un occhio ai giovani e uno alla tradizione. Torna infatti a Sanremo 2025 la gara fra le ‘Nuove proposte’, (che saranno i quattro finalisti di Sanremo Giovani in gara nel festival di febbraio) come categoria a sé, con la proclamazione del vincitore il venerdì sera.

Quando scopriremo gli artisti in gara

Ogni anno però, più che per le novità di format, la grande attesa è per scoprire i nomi degli artisti che da martedì 11 a sabato 15 febbraio animeranno il palco dell’Ariston. A tal proposito il direttore artistico di quest’edizione, Carlo Conti, ha rivelato quando verranno annunciati i nomi dei big in gara. “Il 2 dicembre, al Tg1 delle 20, presenterò la lista” ha annunciato in un’intervista a “Chi”. Conti ha anche sottolineato il peso della responsabilità e la difficoltà a scegliere quali brani andranno in gara. Un compito talmente arduo che quest’anno potremmo assistere addirittura ad un aumento degli artisti: “Ho già sentito più di 200 pezzi. Da regolamento le canzoni in gara sono 24, ma sono talmente tante che non so se allargare il numero. Non ci dormo la notte”.

Toto nomi: da Tiziano Ferro a Blanco

Il conto alla rovescia è dunque iniziato. Manca sempre meno per scoprire chi realmente parteciperà al Festival di Sanremo 2025. Nell’attesa dell’edizione delle 20 del Tg1 del 2 dicembre, ci sarò ancora spazio per speculazioni e per il classico totonomi. Carlo Conti ha dato anche qualche anticipazione riguardo alcuni nomi che stanno circolando, in particolare quelli di Tiziano Ferro e di Albano e Romina: “Sarebbe un sogno avere Tiziano, ma non so se ci sta pensando. C’è tempo fino al 26 di novembre per proporsi. Su Albano e Romina invece penso sia difficile una nuova reunion”. Poi la chiosa su Blanco che, a Sanremo, è ricordato più per i calci ai vasi di fiori che per la sua performance vocale: “Sarebbe giusto in qualche modo dargli la possibilità di tornare a superare lo choc che ha avuto su quel palco, è un talento”. Un endorsement per il giovane bresciano? Non ci resta che attendere il 2 dicembre per scoprirlo.