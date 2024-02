Chi è Clara, da ‘Mare Fuori’ a Sanremo 2024. La recitazione, la moda e il primo album

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Clara Soccini, nota semplicemente con il suo primo nome, non ferma le sue aspirazioni alla musica: è anche attrice, avendo preso parte alla fortunata serie televisiva Rai ‘Mare Fuori’. È nata il 25 ottobre 1999 a Varese, ma ha passato la sua adolescenza a Travedona Mondate; tornerà nel capoluogo per frequentare il liceo linguistico Alessandro Manzoni. Negli anni delle superiori inizia a prendere lezioni di canto, per poi trasferirsi a Milano dove debutta nel mondo della moda come modella. È forse proprio quest’esperienza ad aver influenzato il modo in cui Clara si presenterà sul palco dell’Ariston: “Vorrei essere la ragazza della porta accanto… ma di classe”, aveva affermato in un’intervista a Quotidiano Nazionale il 3 febbraio.

Clara, da 'Mare fuori' a Sanremo 2024 (Instagram)

Da ‘Mare Fuori’ all’affermazione come cantante

Nel 2023 Clara entra nel cast di ‘Mare Fuori’, interpretando la parte di Giulia – in arte Crazy J – nella terza stagione della serie Rai; il ruolo verrà ripreso nella quarta stagione, in uscita questo mese. Il personaggio è una trapper della periferia milanese, costretta al riformatorio per aver commesso un omicidio stradale. Come Crazy J, Soccini interpreta il brano ‘Origami all’alba’, valso un disco di platino. Da lì parte la consacrazione: escono i singoli ‘Cicatrice’, ‘Replay’ con MV Killa e ‘Un milione di notti’ con Mr. Rain, avversario sul palco di Sanremo 2024.

Il trionfo a Sanremo Giovani e il brano per l’Ariston

Il 27 ottobre 2023, Clara è stata annunciata come partecipante a Sanremo Giovani 2023, la competizione che offre ai primi 3 classificati l’onore di seguire e sfidare i big sul palco dell’Ariston. Il brano presentato, ‘Boulevard’, non solo le permette di conquistare l’agognato podio, ma addirittura di classificarsi prima sui 12 partecipanti. Ed eccola quindi a Sanremo 2024, dove presenterà la canzone ‘Diamanti grezzi’, che vuole ricordare che “la perfezione non esiste e quindi è inutile lottare, meglio rimanere diamanti grezzi, riscoprendosi quotidianamente”. E indipendente da come andrà, per Clara è già un successo: il 16 febbraio uscirà il suo album di debutto, ‘Primo’, che definisce “un disco che mi somiglia, in cui si ride e si piange con un continuo up and down”.