Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia e cosa c’entra con Amici

Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo. Quella a Sanremo 2024 con la canzone 'Mariposa' è la sua sesta partecipazione. Insieme a Loredana Bertè, Fiorella Mannoia è la signora di questo Festival di Sanremo. Loro, con quel che rimane dei Ricchi e Poveri, Francesco Renga e Nek rappresentano la quota "esperienza" di Sanremo 2024. In pochi però sanno che Fiorella Mannoia è sposata con un volto noto del mondo della musica e della televisione.

Il marito di Fiorella Mannoia - i due si sono sposati con rito civile nel 2021 dopo 15 anni di fidanzamento - è Carlo Di Francesco. La loro differenza di età non ha mai fatto discutere - Fiorella Mannoia sta per compiere 70 anni, Carlo Di Francesco ne ha 43 -, anche perché la cantautrice romana ha sempre protetto gelosamente la propria vita privata.

Chi è Carlo Di Francesco? Musicista e produttore, è un polistrumentista noto in diverse zone del mondo. Ha studiato e vissuto per diversi anni a Cuba con il fratello e proprio lì con lui ha formato un duo musicale. Una volta tornato in Italia, ha lavorato con alcuni fra i più grandi artisti italiani: Loredana Bertè, Edoardo Bennato, Ornella Vanoni, Alex Britti ed Eugenio Finardi.

Musica suonata, ma non solo. Carlo Di Francesco è stato insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove è tornato anche in diverse occasioni vestendo i panni del giudice di alcune sfide di canto.