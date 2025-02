Brunori Sas: "Quando si è autentici accadono cose belle"

"Babbo sei il nostro eroe". Il suo leone con la palma Dario Brunori, pardon Brunori Sas, se l’è guadagnato in famiglia con le parole della figlia Fiammetta, a cui ha dedicato L’albero delle noci che l’ha catapultato verso la terza piazza. "Una canzone a cui, per ovvie ragioni, tengo moltissimo, visto che di fatto è una lettera dedicata a chi ha rivoluzionato la mia esistenza" dice lui, 47 anni. "È stata subito benaccolta e la cosa mi ha reso felicissimo. Quando non pensi a quello che puoi perdere o guadagnare, accadono delle cose molto belle". Felicissimo l’ha reso pure il terzo posto. "Mi spiace solo di non poter andare all’Eurovision: per la mia fisicità, con i miei outfit da parroco avrei potuto portare qualcosa in più" scherza, rilanciando; "Con Olly e Corsi abbiamo dato vita a podio di giovanissimi: siamo tutti ragazzini". Nel corso della gara Brunori è partito col favore delle giurie, poi nella finale a 5 s’è imposto Corsi. Alla fine a spuntarla è stato Olly per la somma dei dati delle votazioni complessive.

Andrea Spinelli