BigMama in gara a Sanremo 2024 con ‘La rabbia non ti basta’: tutto sull’artista

Ci sarà anche Marianna Mammone alias BigMama a febbraio del 2024 sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024, dove presenterà per la prima volta in assoluto il pezzo ‘La rabbia non ti basta’. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane artista.

Chi è BigMama

Nata il 10 marzo 2000 ad Avellino, Big Mama si appassiona alla musica fin da piccola, imparando però a cantare in autonomia, senza il supporto di nessuno. “Ho iniziato da sola, attraverso i karaoke, le competizioni canore, il coro del mio paese, il coro del teatro, il coro della scuola", aveva raccontato a Red Bull in occasione dell'uscita del suo primo disco, ‘Next Big Thing’, aggiungendo: “Ho fatto progressi da sola, passo dopo passo".

Dopo aver ottenuto il diploma al Liceo Scientifico ad Avellino, decide di cambiare la sua vita abbandonando la provincia campana per trasferirsi a Milano, dove inizia a studiare Urbanistica al Politecnico. La grande città le permette, a partire dal 2018, di ampliare la sua rete di contatti e proprio in questo periodo comincia a pubblicare vari freestyle, tra cui ‘77’, ‘Amsa’ e ‘Lights Off. Pluggers’. La stessa etichetta di Massimo Pericolo è la prima a notare il suo talento nel 2019.

Nella sua musica BigMama canta di discriminazioni, di omofobia e di autolesionismo, ma sempre con un tocco molto personale, mettendosi completamente a nudo davanti al suo pubblico, senza vittimismi e con una forte personalità.

Fort,e di un carattere deciso e di una grande personalità artistica, la cantante riesce a pubblicare nell’aprile 2022 il suo primo EP intitolato ‘Next Big Thing’, per poi calcare il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma conquistando il pubblico con un intenso discorso sulla body positivity criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. Durante l’estate dello stesso anno BigMama è inoltre stata protagonista del suo primo tour, con un totale di venti date in giro per l’Italia nelle quali ha messo in mostra tutto il suo talento e il suo carisma sopra al palco.

BigMama tornerà sul palco dell’Ariston a febbraio 2024, dopo l’intensa cover di ‘American Woman’ di Lenny Kravitz dello scorso anno in compagnia di Elodie. Questa volta però presenterà un pezzo tutto suo, intitolato ‘La rabbia non ti basta’.

Big Mama a Sanremo 2024 con 'La rabbia non ti basta': il significato della canzone

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la cantante ha così parlato del significato del suo pezzo in gara: “Si tratta di un brano aggressivo che parla di riscatto e trasformazione, è una canzone che per me va a chiudere un cerchio. Sentivo l’esigenza di dedicare qualcosa alla me del passato che aveva bisogno di tanto amore e attenzioni”.

Per quanto riguarda la serata cover, in programma venerdì 9 febbraio, BigMama si prepara a condividere il palco con Gaia Gozzi, Sissi e La niña sulle note di ‘Lady Marmalade’, celebre pezzo di Christina Aguilera, Mya, P!nk e Lil’ Kim.