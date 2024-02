Angelina Mango ad Amici: come è nata una stella

Angelina Mango è una predestinata. E non per il cognome, decisamente ma anche piacevolmente ingombrante nella musica italiana, ma perché ha sempre ascoltato, vissuto e respirato musica in famiglia. Impossibile, quindi, che in un ambiente del genere non nascesse in lei la passione per la musica. Se poi aggiungiamo un talento indiscutibile tanto nel cantare quanto nello scrivere canzoni e anche una gestione dal punto di vista manageriale eccezionale, ecco spiegato il "ciclone Angelina".

Un "ciclone" che è nato all'interno del talent show Amici di Maria De Filippi, che grazie alla notorietà conquistata proprio dalla cantautrice di Maratea ha potuto confermare la propria reputazione di "scuola". Da diverse edizioni, infatti, non emergevano nomi altisonanti dal talent show e ora quello di Angelina Mango sembra essere quello giusto.

Angelina Mango non ha fatto parte del cast dei concorrenti di Amici sin dall'inizio della stagione. La cantautrice è infatti entrata nel talent show di Canale 5 a novembre, dopo aver vinto una sfida contro Andrea Ascanio, concorrente nella categoria Canto. Angelina era stata notata ai casting da Arisa e da Lorella Cuccarini, che l'avevano quindi segnalata come possibile concorrente.

La vittoria della sfida contro Andrea Ascanio l'ha fatta entrare ad Amici e da quel momento la sua ascesa è stata inarrestatbile. Sino alla finale del talent show, dove Angelina Mango si è classificata al primo posto nel circuito del Canto e al secondo nella classifica generale dietro il ballerino di balli latinoamericani Mattia Zenzola.