Sanremo 2024, quanto guadagna Amadeus? Ecco il cachet

Roma, 6 febbraio 2024 - È iniziata la settimana di Sanremo 2024. Come ogni anno, alla prima settimana di febbraio, rieccoci qui in pole position per scoprire chi vincerà il festival della canzone italiana. E dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, contraddistinte da momenti emozionanti quanto cringianti, di nuovo sul palco dell’Ariston troveremo Amadeus, alla sua quinta edizione consecutiva. Lo showman guiderà, spalleggiato da ben cinque co-conduttori, la kermesse più amata e attesa dell’anno dal 6 al 10 febbraio. Ma quanto guadagna Amadeus conducendo Sanremo? Ecco il suo cachet.

Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 (Ansa)

Gli incassi di Sanremo

Dobbiamo attendere la fine della kermesse per conoscere i numeri esatti di questa edizione. Tuttavia, si stima che quest’anno il Festival di Sanremo potrebbe raggiungere un business di circa 60 milioni di euro tra sponsor e incassi. Chiaramente si tratta di una proiezione sulle casse della Rai, immaginando il trend in crescita: se consideriamo che lo scorso anno il festival aveva superato i 50 milioni di incassi, mentre nel 2022 l’incasso di viale Mazzini si era fermato a 42 milioni, non è così impossibile pensare un nuovo record per questo 2024. Ma il risultato dipenderà, come sempre, anche dagli ascolti. Lo scorso anno, la serata finale aveva raggiunto il 66% di share.

Quando guadagna Amadeus a Sanremo 2024

Lo stipendio di Amadeus è, al solito, il più alto. Lo scorso anno, il conduttore di Sanremo aveva guadagnato 70 mila euro a serata, per un totale di 350 mila euro. Ma, come riporta La Stampa, quest’anno il cachet del presentatore potrebbe raggiungere i 700 mila euro. Ma al momento si tratta solo di indiscrezioni, che vedremo confermate o smentite nei prossimi giorni.