Sandra Bullock perde il suo grande amore: addio a Bryan Randall

New York, 8 agosto - Il compagno dell'attrice Sandra Bullock, l'ex modello diventato fotografo Bryan Randall, è morto. Aveva 57 anni. Da tempo stava combattendo con la sclerosi laterale amiotrofica. Bullock, 59 anni, aveva conosciuto Randall nel 2015 dopo che lui aveva lavorato come fotografo per il compleanno del figlio dell'attrice, Louis. "Bryan - ha spiegato la famiglia in un comunicato - ha scelto di tenere riservato il suo viaggio con la Sla e le persone che si sono prese cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta".

La coppia non aveva figli naturali, ma Bullock ha due bambini adottati, Louis, 13, e Laila, 11, mentre il compagno una figlia di nome Skylar nata da un precedente matrimonio. Lo scorso anno l'attrice e Randall avevano partecipato al matrimonio tra Jennifer Aniston e Justin Theroux, ma della malattia di lui non aveva parlato nessuno. "Ho trovato l'amore della mia vita - aveva confessato l'attrice in un'intervista del 2021 - abbiamo due figli bellissimi, anzi tre figli, compresa la sua, e questa è la cosa più bella di sempre".