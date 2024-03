Sabbioni lancia il brand Syby. Qualità tutta Made in Italy per una skincare naturale

Dopo un anno e mezzo di progettazione il 18 marzo è uscita sugli scaffali Sabbioni e online su Sabbioni.it, la nuova marca SYBY, creata dall’azienda ravennate. Dopo un evento di lancio, che ha coinvolto il personale di vendita e 15 content creator, i prodotti sono quindi finalmente disponibili per l’acquisto. Una marca, SYBY, nata e prodotta in Italia da società benefit, vegana e con ingredienti fino al 99% di origine naturale, senza alcool, siliconi, oli minerali e coloranti sintetici. 17 prodotti divisi in 7 linee, per la cura del viso e del corpo, che celebrano l’expertise dell’azienda che, da più di 70 anni, investe in bellezza.

"Da molti anni pensavamo di sviluppare una marca, per mettere a frutto l’esperienza che Sabbioni possiede nel mondo skincare, e, finalmente, con SYBY, ci siamo riusciti: abbiamo creato un brand con un’identità che sosterremo nel tempo, con un chiaro posizionamento e che risponde perfettamente a quelle che sono le esigenze della clientela e del mercato beauty. La scelta del partner di produzione con sede a Forlì, risponde anch’essa alla volontà di investire sul territorio locale" afferma Beatrice Montanari, responsabile marketing Sabbioni.

Il messaggio di SYBY si fonda sulla visione della skincare routine come gesto gentile verso sé stessi e sé stesse. I nomi delle linee riprendono l’idea di amicizia e gentilezza che SYBY vuole comunicare, in particolare, la linea detersione, cuore pulsante del marchio, si chiama ’Cleansing Buddy’: che in inglese significa ’amico o compagno della detersione’, in un’accezione dolce, intima e confidenziale.

Nella linea si trovano: struccante bifasico, burro struccante, olio detergente, acqua micellare e spuma detergente. A maggio la linea sarà completata con un panno skincare in 100% cotone. Per il viso, SYBY prevede tre linee principali: ’Hydra’, la linea idratante per il viso; ’Back in Time’, la linea viso per pelli mature e ’Rebalance’, la linea viso per pelli miste e impure. Ogni linea viso è composta da siero e crema per una routine viso semplice ma efficace. A completamento della routine viso due prodotti per la linea occhi: ’All Eyes On Me’, il contorno defaticante e ’Blink Of An Eye’, il fluido per ciglia e sopracciglia. Infine la linea body: una crema per il corpo, uno scrub e la crema mani ’Cream Team’ già apprezzatissima dal pubblico.