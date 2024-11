Rimadesio atterra a Shanghai . Made in Italy in oriente

Rimadesio continua la sua espansione commerciale in Cina con l’apertura di un nuovo showroom monobrand a Shanghai. Situato in una posizione strategica all’interno del prestigioso Columbia Circle, nel Distretto di Changning, questo spazio si estende su una superficie di 400 metri quadrati.

Realizzato in collaborazione con il partner locale RenUno Shanghai Home Furnishings Co., il negozio rappresenta un nuovo punto di riferimento per il design di alta qualità. All’interno dello showroom, i migliori prodotti Rimadesio, tra i quali la boiserie Modulor, le porte scorrevoli Sail, Velaria, Soho, Graphis e il sistema di cabine armadio Cover.

Il nuovo spazio è pensato per far vivere ai visitatori il design, l’estetica, l’innovazione e la qualità del brand, che si distingue per la sua eleganza senza tempo, adatta a ogni contesto residenziale e di spazi retail o di lavoro. "Rimadesio è un brand che combina intuizione, design e ricerca tecnologica costante, portando una ventata d’aria fresca nel settore dell’arredamento a livello globale. Siamo entusiasti di collaborare con un marchio che rappresenta l’eccellenza nel design" afferma Mr. YE proprietario di RenUno Shanghai Home Furnishings. Innovazione tecnologica, ricerca stilistica, coscienza ecologica, sono i componenti dell’esclusiva visione di Rimadesio, che si traducono in una proposta d’arredo e di suddivisione funzionale degli ambienti.