Re Carlo e Camilla all’Eurovision Contest 2023

Liverpool, 27 aprile 2023 – Svelato in anteprima il palco dell’Eurovision 2023. Ad inaugurare la spaziale location di Liverpool sono stati Re Carlo III e la regina consorte Camilla. I due reali hanno schiacciato insieme un enorme tasto rosso che ha dato avvio all’accensione delle luci. Uno spettacolo speciale che ha svelato la scenografia che accoglierà a Liverpool i migliori cantanti dal 9 al 13 maggio. La visita di Carlo e Camilla è stata immortalata nelle storie di Instagram, sul profilo ufficiale della Royal Family. Un tentativo di svecchiare l’immagine dei nuovi regnanti e dare un’impronta forte al futuro mandato di Re Carlo III, che il prossimo 6 maggio sarà incoronato re d’Inghilterra.

Nel video pubblicato su Instagram si vedono tutte le fasi dell’inaugurazione della scenografia al Liverpool Arena. Dall’arrivo della coppia reale scortata dagli organizzatori – Carlo elegante in un abito dal taglio classico e Camilla in perfetto protocollo con cappottino blu elettrico, pochette e scarpe nere – fino all’ingresso sul faraonico palco e il momento più atteso: l’accensione delle luci che ha svelato il palco, tenuto per mesi sotto il più stretto riserbo.

Eurovision Song Contest 2023

Eurovision Song Contest 2023 si terrà al Liverpool Arena, da martedì 9 a sabato 13 maggio. Nove le fasi dell’attesa competizione che, tra prove generali ed eliminatorie – con due semifinali e una finalissima che decreterà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2023 – terrà con gli occhi del mondo puntati per cinque giorni. I biglietti sono già in vendita. A rappresentare l’Italia, quest’anno ci sarà Marco Mengoni che, come da tradizione, porterà il brano vincitore del Festival di Sanremo, ‘Due vite’. Tra gli artisti più quotati, in pole position ci sono Loreen con ‘Tattoo’ per la Svezia, la finlandese Käärijä con ‘Cha cha cha’ e La Zarra a rappresentare la Francia con ‘Évidemment’. Scende al seto posto la favorita Alessandra Watle Mele, la cantante che rappresenterà la Norvegia, ma che ha l'Italia nel cuore. Dopo la vittoria dell’Italia nel 2021 con ‘Zitti e buoni’ dei Maneskin, Mengoni ce la metterà tutta per riportare lo scettro nelle mani italiane. L’anno scorso ha trionfato l’Ucraina con il brano ‘Stefania’ della Kalush Orchestra. Secondi i pronostici dei bookmaker, la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest potrebbe essere vinta dalla giovane Alessandra, in gara con il brano ‘Queen of Kings’: amatissimo dal popolo di TikTok, è già diventato un successo mondiale con oltre 29 milioni di streaming.

Re Carlo e le storie di Instagram

Re Carlo III sta cercando di portare una ventata di modernità tra le paludi della Famiglia Reale, anche per smorzare le polemiche e gli attriti tra i suoi figli: l’erede al trono Hanry e il ‘reietto’ secondogenito William. Deciso a smarcarsi dalla tradizione della Regina Elisabetta, che per 70 anni ha blindato la Casa Reale con regole e protocolli stringenti, Carlo ha scelto di alleggerire e modernizzare anche la cerimonia dell’incoronazione. I vestiti di seta rimarranno nell’armadio di Buckingham Palace e il momento clou della cerimonia – la fase dell’unzione – sarà trasmesso in tv. E il popolo dei social spera in ghiotte anteprime su Instagram. Niente ermellino sul mantello, ma una cappa in pelliccia sintetica a simboleggiare la scelta ambientalista di Carlo. È invece previsto che indossi la pesante corona di Sant’Edoardo (di oltre 2 chili), il più importante tra i gioielli della Corona inglese. La copia perfetta della famosa corona sarà battuta all'asta da Sotesby's insieme alla collezione privata di Freddy Mercury.