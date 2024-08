Rai3: torna ‘In Cammino’, viaggio tra i luoghi ricchi di arte e fede

Roma, 3 agosto 2024 – Riparte ‘In Cammino – tra arte e fede’, il programma di Rai3 alla scoperta di luoghi affascinanti e ricchi di fede, cultura e arte. Ogni lunedì, dal 5 agosto al 2 settembre, alle 15.10, padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini condurranno i telespettatori in un viaggio unico tra Pompei, Venezia, Costiera Amalfitana, Castel Gandolfo, Assisi e il Parco Nazionale del Vesuvio. “Vi guideremo in un viaggio straordinario alla scoperta di luoghi di incomparabile bellezza, dove ogni passo si trasforma in meta e approdo – sottolinea padre Enzo Fortunato –. Vorremmo che i cammini proposti diventino tra le destinazioni preferite dagli italiani. Il recente aumento di camminatori ci riempie di speranza. San Francesco e San Pietro stessi erano camminatori che esploravano il mondo e gli uomini che incontravano”.

Cinque puntate inedite per questa trasmissione, scritta da Paola Miletich con la regia di Marco Capasso. Si comincia dunque lunedì prossimo con un percorso che da Scala porta a Ravello, in Costiera Amalfitana, luoghi da cui sono partiti e preso grande ispirazione santi e avventurieri. ‘In cammino’ continuerà verso Ottaviano, in provincia di Napoli, fino ai principali sentieri che conducono in cima al Parco Nazionale del Vesuvio tra la natura e attraverso percorsi mozzafiato. La puntata si concluderà al Santuario di Pompei, uno dei luoghi di culto maggiormente apprezzati e visitati in Italia, che custodisce l’immagine sacra della Madonna. Ad accompagnare i due conduttori nella visita ci sarà il Rettore Mons. Pasquale Mocerino.

E nelle altre puntate? Si passerà dalla scoperta di una Venezia lontana dai flussi turistici nei luoghi di San Francesco, all’Umbria attraversando Assisi, Spello e Perugia fino ad arrivare alle meraviglie dei Giardini del Barberini e delle dimore pontificie di Castelgandolfo, un luogo segreto e per secoli riservatissimo, che oggi il Papa apre al mondo.

“Camminare, d’altra parte, aiuta a guarire le ferite. Quelle interiori e fisiche, ma è anche un balsamo per le ferite ambientali. Corpo e mente sono coinvolti nel cammino e ne vengono rigenerati dall’incontro con luoghi e persone – dichiara il regista Marco Capasso –. Nel mondo della rete e della realtà virtuale, dove ogni spazio e tempo sono neutralizzati, il gesto antico del camminare ci permette di ritrovare la misura umana nelle cose”.

Giunto alla settima edizione, ‘In Cammino – tra arte e fede’ è inserito nel palinsesto estivo Rai curato dal direttore del Daytime, Angelo Mellone, supervisionato dal capostruttura Rai, Daniele Cerioni.