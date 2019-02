© Riproduzione riservata

Nel Rione Sanità di Napoli un gruppo di adolescenti si raduna in una banda armata al soldo della camorra locale. 'La paranza dei bambini' è l'adattamento del libro omonimo di Roberto Saviano, un film drammatico sulla perdita dell'innocenza che trova grande realismo e pietas, pur senza scusare i propri protagonisti.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Marco Danieli / Cast: Michele Riondino, Laura Chiatti e Valeria BilelloLui e lei si incontrano, separano e innamorano nel contesto della Puglia degli anni Settanta. 'Un'avventura' sfrutta il repertorio di Battisti/Mogol per realizzare un musical romantico: la trama procede talvolta a strattoni, ma nel complesso il film ha una sua tenuta.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Robert Rodriguez / Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz. Mahershala AliNell'anno 2563 una giovane cyborg senza memoria diventa l'ago della bilancia del proprio mondo e scopre la propria vocazione guerriera. 'Alita – Angelo della battaglia' è un film action ed è l'adattamento di un celebre manga: visivamente sontuoso, narrativamente decisamente più canonico.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Adina Pintilie / Cast: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Dirk Lange'Touch Me Not' è un film drammatico ed è una sorta di esperimento di commistione fra documentario e fiction: al centro della narrazione c'è l'esplorazione dell'intimità fra le persone. Premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2018, ma non apprezzato da tutti per come tratta una materia così delicata e sfuggente come l'intimità sessuale.Regia: Dan Fogelman / Cast: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette BeningLa lunga storia d'amore fra un uomo e una donna riverbera nel destino della figlia che la coppia ha avuto insieme. 'La vita in un attimo' è un dramma romantico scritto e diretto dal creatore della fortunata serie TV 'This Is Us': purtroppo Fogelman gestisce molto meglio la forma televisiva rispetto a quella cinematografica.Regia: Thomas Stuber / Cast: Sandra Huller, Franz Rogowski, Peter KurthUn giovane uomo viene assunto in un grande supermercato e inizia una routine fatta di carrelli elevatori e lunghi corridoi, ma anche di colleghi solidali e, forse, dell'amore. 'Un walzer tra gli scaffali' è un film drammatico che racconta in modo mirabile la routine alienante della Germania dell'Est, una routine che riesce a parlare anche a chi da quelle parti non vive.Regia: Xavier Gens / Cast: Sophie Cookson, Brittany Ashworth, Corneliu UliciRomania, anno 2004. Un sacerdote e alcune suore vengono arrestate in seguito a un esorcismo terminato con la morte della posseduta: una giornalista indaga sull'accaduto e si ritrova ad affrontare qualcosa di inquietante. 'Crucifixion – Il male è stato evocato' è un horror che non aggiunge alcunché al genere di paura legato alle possessioni demoniache, però svolge il proprio compito in modo efficace.Regia: Ben StassenIl cane preferito della regina Elisabetta II finisce accidentalmente in un canile e qui rivela di avere più di una risorsa da mettere in campo, nonostante sia vissuto negli agi. 'Rex – Un cucciolo a palazzo' è un film d'animazione per giovanissimi: nulla di sconvolgente, ma un buon racconto edificante.Regia: Alessandro Genovesi / Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica ElliUn padre assente e distratto si ritrova a dover badare alla casa e ai figli quando la moglie si prende una vacanza: non sarà un'impresa facile. '10 giorni senza mamma' è una commedia per famiglie che affronta in modo leggero un tema importante: la tendenza a sottovalutare i sacrifici che le madri compiono per il bene della propria famiglia.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Clint Eastwood / Cast: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence FishburneAlle prese con grosse difficoltà economiche, un vecchio veterano di guerra decide di lavorare come corriere per conto di un cartello della droga messicano. 'Il corriere – The Mule' è un buon film drammatico, che però annacqua la storia vera che l'ha ispirato e che per questo ha suscitato qualche dubbio nella critica d'oltreoceano.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Eros Puglielli / Cast: Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea RanziUn giovane e poi uomo di campagna, affetto da un lieve ritardo mentale, decide di combattere le piccole e grandi ingiustizie di cui è testimone vestendo i panni di un supereroe. 'Copperman' è un film agrodolce che punta sulla dolcezza e sulla tenerezza suscitate dal proprio protagonista, in un'atmosfera volutamente favolistica. Ha lati positivi e negativi, ma nel complesso ha una sua tenuta.Regia: Antoine Blossier / Cast: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie LedoyenUn artista di strada si prende cura di un orfanello, gli insegna ad avere un posto nel mondo e tenta di farlo ricongiungere con i genitori perduti. Come i recenti come 'Belle e Sebastien' e 'Heidi' anche 'Remi' è una storia di formazione con natura e buoni sentimenti, però è più curato nella messa in scena e non ha paura dei toni tragici.Regia: Guillaume Senez / Cast: Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia DoschLasciato improvvisamente e senza spiegazioni dalla moglie, un operaio e aspirante sindacalista si ritrova a dovere gestire la vita quotidiana dei due figli piccoli e il trauma di aver perso l'amata. 'Le nostre battaglie' è il secondo film da regista del franco-belga Guillaume Senez, che ha saputo conquistare il plauso di pubblico e critica grazie a uno sguardo empatico, onesto e rigoroso.Regia: Olivier Ayache-Vidal / Cast: Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Tabono TandiaVeterano dell'insegnamento in una scuola prestigiosa accetta un lavoro presso un liceo della periferia parigina. 'Il professore cambia scuola' è un film agrodolce che pecca di prevedibilità, ma è nobilitato da un sincero impegno sociale e da una cura quasi documentaristica nel racconto (gli alunni sono veri studenti di un liceo nel quale il regista si è documentato per due anni, prima di girare il film).