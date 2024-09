Quel fascino infinito della storia e del mare nel segno del benessere

Evanescente, sorprendente, affascinante. Tre aggettivi intensi per descrivere Chioggia, la piccola Venezia che ancora conserva l’autenticità di chi vive da secoli in simbiosi con il mare. Una cittadina inserita tra le mete suggerite anche dal ’New York Times’ sia per i suoi gioielli d’arte, sia per la presenza di spiagge attrezzate per le famiglie e i bambini che da Sottomarina arrivano fino a Isola Verde dove sorge l’Isamar Holiday Village.

Vale la pena un giretto tra i pontili e i canali e una visita al centro storico medievale per scoprire da vicino la città dell’attrice Eleonora Duse. Chioggia è davvero un mondo a parte ’piantata nelle lagune’, come la descriveva Carlo Goldoni in ’Le baruffe chiozzotte’, "ma resa penisola per via di un lunghissimo ponte di legno che comunica con la terraferma". Conosciuta già in epoca romana per la sua posizione strategica, nodo di una rete di comunicazione fluviale che collegava al mare l’entroterra e i Colli Euganei, la città acquistò importanza commerciale anche per la sua produzione di sale. Guai dunque a considerarla una Piccola Venezia.

Per conoscere da vicino Chioggia bisogna addentrarsi tra le suggestive calli medievali. Si attraversa la via principale, il cuore della città, corso del Popolo fino alla cattedrale di Santa Maria ispirata allo stile palladiano. Poco più avanti, la chiesa di Sant’Andrea e la Torre dell’Orologio, tra le più antiche ancora funzionanti al mondo. La vera atmosfera chioggiotta, bisogna andare al Mercato del Pesce dove è obbligo porgere l’orecchio alla cantilena dei mògnoli, i pescivendoli che rendono l’esperienza indimenticabile.

I lidi di Sottomarina e Isola Verde vengono ritenuti insostituibili anche dai medici per le proprietà curative di problemi respiratori o dopo inverni difficili per raffreddori, tossi e mal di gola. La spiaggia di ’Isamar Holiday Village’ è Bandiera verde dal 2016, un riconoscimento assegnato dall’Associazione dei Pediatri Italiani che ogni anno stila una classifica delle località balneari con le migliori dotazioni per genitori, nonni e bambini.