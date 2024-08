Quei profumi nel segno della natura. Le nuove essenze di Yves Rocher

Il profumo associato alle proprietà benefiche degli oli essenziali. Tutto sotto il segno della natura, per stimolare i sensi e le e mozioni, per un benessere del corpo e della mente. È la nuova frontiera di Yves Roches, glorioso marchio di profumeria e cosmetica francese, di base in Bretagna dove è stato fondato sessanta anni fa a La Gacilly dal botanico visionario Yves Rocher, nato nel 1930 e scomparso nel 2009.

Le nuove essenze botaniche si basano sull’aromacologia che studia l’influenza degli odori sul comportamento, l’umore e le emozioni. Un debutto atteso dai clienti e dalle clienti nel mondo che credono nei componenti naturali delle piante per una bellezza più sostenibile secondo le regole e gli studi di Yves Rocher che ha elaborato processi di estrazione naturali al 100%, per farli agire sulla pelle. Ora siamo alle tre Essences Botanique che si chiamano Tendre Instants, Ondes Positives, e Calme Absolu, per esprimere rispettivamente Comfort, Vitalità e Relax.

La prima gamma Tendre Instants con olio essenziale di Neroli con proprietà rassicuranti per un’atmosfera rilassante e armoniosa a base di camomilla romana, neroli e muschio. La seconda essenza Ondes Positives a base di olio di limone che rinviglorisce e dona buon umore a base di mandarino, limone e cipresso di Bretagna.

Infine Calme Absolu con olio essenziale di lavanda, per infondere calma e relax, con lavanda, cedro e sandalo amyris.

Tre universi olfattivi coordinati con altrettanti oli essenziali da massaggio, eau de parfum e tre benefici roll-on con profumo concentrato da applicare su collo, polsi, tempie. Il profumo può essere spruzzato anche sulle lenzuola per prolungare le sensazioni positive di ogni essenza. Tutta la gamma in vendita ora conta su una interessante promozione: per esempio al lancio l’eau de parfum da 50 ml costerà 29,95 euro invece di 39,95 di listino.

Insieme alla cultura sostenibile e attenta ai benefici naturali Yves Rocher Italia ha varato da alcuni anni un importante progetto di piantumazione di alberi che si chiama Plant for Life in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Marche che prevede per questo 2024 l’impianto di 12mila piante. Finora ne sono state messe a dimora nelle 5 regioni circa 38.800.

Eva Desiderio