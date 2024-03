Protocollo per i sieri. Applicazione mirata

Miamo riassume nel pay-off della linea ’Healthy Skin System’ la mission: garantire una pelle in salute a tutte le età. Per il brand, la risposta ai bisogni cutanei si basa sulla scientificità e sull’efficacia di protocolli formati da diversi prodotti in una skincare routine a step, completa. Tra le innovazioni c’è il Serum Layering, ossia la tecnica che prevede l’utilizzo combinato di diversi sieri, applicati sequenzialmente a seconda delle esigenze, in un protocollo personalizzato.