Produzione e sostenibilità. L’America premia Florim: "Sempre attenti all’ambiente"

Un importante obiettivo raggiunto da Florim, l’azienda ceramica di Fiorano, che vede l’assegnazione del prestigioso riconoscimento internazionale Green Good Design Awards 2024 al marchio Florim stone. Il premio è stato conferito dal Chicago Athenaeum - Museum of Architecture and Design e dal The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies , che seleziona nel mondo le realtà che promuovono un pensiero ispirato al progresso in un’ ottica di design sempre più sostenibile.

Le collezioni FLORIM stone, dedicate al mondo dell’arredo e dei piani di lavoro, uniscono design e funzionalità in un grande formato (320x160 cm) proposto in tre spessori (6-12-20 mm). Le superfici sono il risultato di un processo attento e rispettoso dell’ambiente, realizzate in stabilimenti dove si recuperano il 100% degli scarti crudi di produzione, il 100% delle acque reflue e dove 127mila metri quadrati di superfici ricoperte da pannelli fotovoltaici, garantiscono 12,3 MWp. Questi impianti, insieme a due unità di cogenerazione, riescono a generare fino al 100% dell’elettricità necessaria per il funzionamento degli impianti produttivi italiani. Quando non basta, Florim acquista energia proveniente da fonti rinnovabili certificate. In linea con la strategia aziendale che coniuga le esigenze di business con l’attenzione per il pianeta, FLORIM stone è parte integrante del progetto CarbonZero, le superfici Carbon Neutral che compensano tutte le emissioni di CO2 generate durante l’intero ciclo di vita.

"Il nostro impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale è sincero e costante; siamo orgogliosi che venga riconosciuto e testimoniato da questo autorevole premio. Questo ci incoraggia a proseguire nel nostro percorso per migliorare l’ambiente e il benessere delle persone" commenta Claudio Lucchese, presidente di Florim SpA SB.

Il Green Good Design Awards è stato istituito nel 2008 come edizione “Green” del “Good Design Award”; nel 2021 Florim aveva ricevuto il premio per la collezione Sensi in quanto capace di coniugare design e bellezza, tipiche del made in Florim, con un approccio alla sostenibilità, alla tutela ambientale ed al risparmio energetico.