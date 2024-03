Priscilla firmata Coppola. Una rilettura femminista del mito di Elvis

Dietro ogni grande uomo c’è una donna che soffre, ed è grande per questo? Rilettura femminista del mito di Elvis messo in ginocchio davanti alla Priscilla adolescente manipolata, idealizzata, tradita, imprigionata, a firma della Coppola di Marie Antoinette e L’inganno. Film in costume, in tutti i sensi: un tempo, un modello, una vita surrogata. Coppa Volpi alla Mostra di Venezia a Cailee Spaeny, ma Elordi paga un Elvis riduttivo e schematico. Poca musica e litigi in convenzioni "larger than life". S.D.