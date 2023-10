La principessa Ariane dei Paesi Bassi ora è studentessa in Friuli

Da settembre 2023 la principessa Ariane dei Paesi Bassi, terzogenita dei reali olandesi, ha iniziato a studiare presso l'UWC (United World College) Adriatic in Friuli-Venezia Giulia.

La scuola esclusiva

Lo United World College Adriatic, situato in cima a una scogliera, si trova a Duino, in provincia di Trieste, poco lontano da Grado, a meno di 5 km dal confine sloveno. Gli studenti dell’istituto vengono selezionati in base al merito da un comitato nazionale indipendente. Il costo per il corso biennale è di circa 40.000 sterline. Al termine del nuovo percorso educativo la principessa Ariane, che in precedenza ha studiato quattro anni al Christelijk Gymnasium Sorghvliet all'Aia, otterrà il Baccalaureato Internazionale, riconoscimento di un programma educativo internazionale (IB) che prepara gli studenti per l'istruzione universitaria e promuove una visione dell’apprendimento ampia e globale. Come è riportato sul sito ufficiale della monarchia olandese, i reali d’Olanda hanno chiesto ai mass media di continuare a rispettare la privacy delle figlie anche in un contesto del genere, dal momento che il tempo che le principesse dedicano alla loro istruzione e formazione rientra nella loro sfera privata.

La famiglia

La principessa Ariane Wilhelmina Máxima Ines è nata il 10 aprile 2007 all'Aia ed è la terza figlia del re regnante dei Paesi Bassi, del casato di Orange-Nassau, e di sua moglie di origine argentina. È stata battezzata il 20 ottobre 2007 dal reverendo Deodaat van der Boon nella Kloosterkerk. I suoi padrini sono il Granduca ereditario Guillaume del Lussemburgo, il Barone Tijo Collot d'Escury, Antoine Frilling, Valerie Delger e Inés Zorreguieta. La sorella maggiore, la principessa Catharina-Amalia è l'erede al trono. La seconda sorella, la principessa Alexia, ha studiato presso il college UWC Atlantic, in Galles, frequentato nello stesso periodo anche dalla principessa Leonor di Spagna (adesso tornata in patria per iniziare il triennio dell’accademia militare). UWC Atlantic è soprannominato Hogwarts hippie, con riferimento alla sua atmosfera antica e all’offerta di corsi un po’ sui generis rispetto a quella degli istituti tradizionali, estesa a materie come Tai Chi, sostenibilità e leadership. Ariane, che prima di trasferirsi in Italia viveva con i suoi genitori e le sue sorelle, la Principessa d'Orange e la Principessa Alexia, al Palazzo Huis ten Bosch all'Aia, ama dedicarsi a passatempi come equitazione, hockey, disegno e suonare il pianoforte.

I reali d’Olanda

Il re olandese Wilhelm-Alexander, padre di Ariane e delle sue sorelle, è salito al trono dopo l'abdicazione di sua madre, la regina Beatrix, nel 2013. Il padre, il principe consorte Claus van Amsberg, è mancato nell’autunno del 2002. Nel febbraio del 2002 Wilhelm-Alexander e Máxima Zorreguieta si erano sposati ad Amsterdam con due cerimonie, una civile al Beurs van Berlage e una religiosa nella Nieuwe Kerk, una chiesa in stile gotico del XVII secolo. La sposa indossava un abito di seta color avorio creato da Valentino, una tiara di perle sopra un velo ricamato a mano, appariva proprio come una principessa delle fiabe come riportato dalla stampa locale. I festeggiamenti erano durati per tre giorni e avevano attirato l'attenzione di un pubblico internazionale, con la presenza di diverse regine, tra cui Margrethe di Danimarca, Paola del Belgio, Sofia di Spagna. Wilhelm-Alexander e Máxima si erano incontrati quattro anni prima, nel 1999, durante una festa organizzata per celebrare l'annuale Fiera di Primavera di Siviglia. Máxima, nata a Buenos Aires nel 1971 e figlia di un ministro argentino, senza alcun legame con la nobiltà, si era laureata in precedenza in Economia e, all’epoca, faceva la consulente finanziaria a Siviglia. Quando si conobbero, il futuro sposo, noto come Alexander non rivelò subito la sua identità come principe ereditario. La cosa divertì Máxima quando alla fine venne a sapere chi fosse davvero il suo corteggiatore. La proposta di matrimonio da parte di Guglielmo avvenne il 19 febbraio. Prima l’allora principe ereditario cercò di insegnare alla fidanzata a pattinare sul ghiaccio nel cortile di palazzo Huis ten Bosch, una delle residenze reali de L'Aia. Dopo alcune ore di lezione e non poche difficoltà, Máxima, desiderosa di tornare a casa per scaldarsi e bere una tazza di cioccolata calda, ricevette invece un anello di fidanzamento da Wilhelm-Alexander, che si era inginocchiato sul ghiaccio per chiedere la sua mano.